Ook jij gaat gewoon een nieuwe Ford Capri kopen

De nieuwe Ford Capri zou weleens jouw volgende auto kunnen worden. We leggen je uit waarom.

De Ford Capri wordt op dit moment onthuld. We konden de gelekte afbeeldingen al met je delen en de officiële introductie is ons ook niet ontgaan. Uiteraard heeft iedereen er een mening over. Dat komt natuurlijk omdat de naam Capri legendarisch is. Kort door de bocht was het een Europese variant op de Ford Mustang.

Het leuke aan een Capri was dat jouw vader, buurman of katholieke geitenfokker er ook eentje kon aanschaffen. Het was een heel erg sportief uitziende coupé, die gebruik maakte van modale techniek en mede daardoor gunstig geprijsd was. Enfin, alles wat er zo bijzonder is aan de originele Ford Capri, kun je lezen in onze Ford Capri-special.

Capri is van Ford: deal with it

Ford gebruikt de naam Capri niet om de tientallen puristen te pesten. Welnee. Het is eigenlijk heel erg simpel, net als Mustang en Puma is Ford eigenaar van de naam. Dit scheelt enorm veel kosten om te ontdekken of het niet ‘oude plak rosbief’ betekent in het Papiamento of Mandarijn. Het is een sterke naam die de consument begrijpt.

Want het is namelijk erg handig met het positioneren van de auto. De Capri zat van origine in de sportieve hoek van het middensegment en dat geldt voor deze ook. En weet je: het is eigenlijk best een aardige auto geworden. De nieuwe Ford Capri is strak vormgegeven, zonder teveel tierlantijntjes en de kenmerkende achteruit zien we terug, zij het ietsje geforceerd. Zet ‘m eventjes 10 centimeter naar beneden en hij is af.

Presentatie nieuwe Ford Capri

Onze hoofdredacteur @michaelras is as we speak bij Ford aanwezig. Niet alleen omdat ze er waanzinnig lekkere borrelhapjes hebben (dat hebben ze namelijk), maar ook om er slimmer van te worden. Yup, onze universitair opgeleide hoofdredacteur wordt nóg slimmer.

Ten eerste zijn er de concurrenten van de Ford Capri. Dat zijn volgen Ford de Polestar 2, Tesla Model Y, Volkswagen ID.5 en de Skoda Enyaq iV. Nu zijn die laatste twee niet geheel ontoevallig gekozen. In principe is de Ford Capri gewoon een Ford Explorer, maar dan de vierdeurs coupé-versie. Snapt u het nog?

Rentepercentage

De Capri scoort met een paar dingetjes, waaronder de lagere prijs en een laag rentepercentage. Dan moet je de wel de financiering via Ford afsluiten, uiteraard. Je kan ‘m tegen 2,9% financieren en dat is echt heel erg laag. Van te voren sparen is nog goedkoper, overigens (alhoewel de inflatie roet in het eten kan gooien).

Tenslotte kan Michael melden dat de Ford Capri RUIMER is dan de Ford Mondeo Wagon. Wacht, is dat echt zo? Nou, volgens de cijfers wel en die hebben altijd gelijk. De Ford Capri heeft een kofferbak met een inhoud van 572 liter. De Ford Mondeo stationwagon had een kofferbak van 525 liter (tot het rolzeil).

Jim Halpert van Dunder Mifflin (Scranton, PA) mocht de presentatie doen.

De milieuverantwoorde hybride heeft slechts een ruimte van 403 liter. Is dit een eerlijk vergelijk? Na ja, het kan completer: bij zo’n SUV-coupé kun je nauwelijks boven de hoedenplank stapelen, bij een stationwagon juist wel. Daar win je bij de Mondeo en kun je geen kant uit met een SUV-coupé.

Ford wordt een SUV merk

Is het allemaal Hosanna? Neen! Ford meldt namelijk dat het een ‘SUV-only’ merk zal worden. Nu wisten we dat al een beetje, want in de VS verkopen ze nauwelijks nog auto’s en hier gaat het ook die kant op. Zonde is het wel, want Ford wist juistheel onderscheidend te zijn met de Ka, Fiesta, Focus, Mondeo, S-Max en dergelijke. Dat waren hun klasse allemaal puik rijdende automobielen.

Nu worden het dus allemaal generieke crossovers. Laten we hopen dat het uit de kunst rijdt. Eerlijk is eerlijk: voor zijn soort (obesitas-crossover) was de Mustang Mach-e zeker niet verkeerd.

De productie van de Ford Capri start op 2 september. Deze wordt dan op 23 september opgeschaald naar ‘massaproductie’. In oktober sturen we @wouter ernaar toe om de auto te gaan testen zodat jij weet wat je kunt overwachten als je ‘m in november in ontvangst neemt.

Tot zover het extra nieuwsbulletin omtrent de Ford Capri.

Meer lezen? Deze 12 namen zijn toegepast op een compleet andere auto!