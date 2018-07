‘Ford opent later dit jaar wachtlijst voor GT’

Grijp je kans.

Het is geen geheim dat er mogelijk meer exemplaren gingen komen van de GT dan de nu reeds bekende 500 stuks. Al in 2016 werd gesproken over een verlenging van het productiestadium en het onderwerp komt wederom ter sprake.

Volgens berichtgeving van Motor Authority opent Ford later dit jaar weer de wachtlijst voor de GT. Gegadigden die de eerste ronde niet in aanmerking kwamen voor een slot, krijgen straks een tweede kans. Enkel klanten die nog een order open hebben staan komen in aanmerking voor dit proces. Geïnteresseerden die de order hebben geannuleerd kunnen fluiten naar een slot. Dit is goed nieuws voor sommigen, want door het annuleren van orders zijn diverse wachtenden een plekje opgeschoven in de lange wachtrij.

Mensen vinden die een GT willen is geen probleem. Ford ontving in eerste instantie meer dan 7.000 aanmeldingen van klanten die een GT wilden kopen. Details over de heropening van het proces zijn nog niet bekend. Zo is niet duidelijk hoeveel kopers straks de kans krijgen om de GT alsnog te kopen. In de herfst krijgen we mogelijk meer informatie van Ford.