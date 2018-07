Porsche Taycan vliegt als warm brood over de toonbank

Single? Taycan.

Na een langdradige periode van teasers, schetsen, geruchten, concepten en andere afleidende zaken, wist Porsche de vorige maand eindelijk de eerste officïele informatie over de Mission E te onthullen. Tegelijkertijd onthulden ze de naam van het beestje. De eerste volledig elektrische Porsche moet de (afschuwelijke) naam Taycan gaan dragen. Inmiddels blijkt dat de Taycan, ondanks zijn naam, tegenvallende prestaties en uitermate late komst, toch bijzonder goed in de smaak valt.

Dit maken we op uit de woorden van Alexander Pollich, managing director van Porsche UK. Pollich heeft laten vallen dat de ontvangst fenomonaal is geweest. Met name de huidige klanten van Porsche lijken de smaak te pakken te hebben, zo vertelt Pollich.

“The reaction from customers has been fantastic – from the moment we announced the car to now, when we have asked customers to register their interest for the first cars. […] Of course there was a big gap, but we have led with the introduction of hybrids and now we will use our heritage and learnings to offer a class-leading electric car. The next 18 months will be fascinating, as we develop and reveal the car, but what is already clear is that customers are keen. They are talking to our dealers asking how to get to the top of the priority lists and asking to access more information.”