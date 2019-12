Ford patenteert oude Opel-namakerij

Wat nou origineel?

Soms kunnen simpele dingen het verschil maken. Ook in de autowereld kun je innoveren met de kleinste details. Ook is er een categorie ‘rare innovatie is óók innovatie’. Bij Hyundai bijvoorbeeld, waar je de optie hebt om de achterruitenwisser in te schakelen als je de auto in de achteruit zet. Of bij Ford, waar ze nu denken te innoveren met een gloednieuwe ‘skyview’ optie voor de Mustang.

Die conclusie wordt gebaseerd op een nieuw patent wat Ford heeft aangevraagd. Het idee is dat de Mustang een verlengde voorruit krijgt. Daarmee is het deel bij de ruitenwissers tot en met halverwege het dak één glasplaat. Het resultaat is licht en ruimte in optima forma. Leuk idee Ford! Maar, mag Ford hiermee pronken?

Wat ons betreft namelijk niet. De Tesla Model X heeft een vergelijkbare setup. Ook de Citroën C3 had dit principe al in 2009. In beide gevallen een zeer goede uitvoering van een goed idee. Maar allebei deze auto’s zijn evenmin de grondleggers van de ‘panoramavoorruit’.

Dat was namelijk Opel! De Astra (generatie H) was een nette auto met een herkenbare Opel-designtaal. De GTC was de leuke versie. Je mist twee deuren en de auto werd ietwat anders getekend, om de auto een coupé-achtige look te geven. De GTC was ook de enige Astra H die geleverd kon worden als OPC. Maar de GTC kon ook geleverd worden als GTC Panoramic. Dan kreeg je, jawel, een verlengde panorama-achtige voorruit. Dezelfde optie was ook beschikbaar voor de Astra J, ook weer enkel voor de GTC.

Een grappig idee dus, maar Ford mag er niet de eer voor opstrijken. Dat is geen verwijt, meer even een reden om te duiken in de geschiedenis van dit panoramadak-idee. Bijna elke auto heeft tegenwoordig een panoramadak, dit is een origineel idee.