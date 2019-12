Dit zijn 11 bijzonder gave snelle Mitsubishi’s

Breng. Ze. Terug.

Als we het hebben over grote merken die geen schim meer zijn van wat ze waren, komen we automatisch uit bij alle merken die ook meer iets te maken hebben met FCA. Dat is natuurlijk makkelijk scoren, want Alfa Romeo, Lancia, Fiat en Maserati hebben enorme ‘gatenkaas’ in hun modelgamma en zijn niet erg consequent.

Als je het in Europa niet voor elkaar krijgt om een fatsoenlijke B-segment en C-segment hatchback plus crossover op de markt te kunnen brengen, houdt het snel op. Maar Fiat is niet de enige, ook Mitsubishi heeft een zeer klein modelgamma op het moment. In Europa is er een spotgoedkope Space Star en een paar crossovers in de vorm van de ASX, Outlander en Eclipse Cross. En dat is alles wat Mitsubishi in de showrooms heeft staan. Lekker overzichtelijk, dat dan weer wel.

Zonde om te zien, want als er één merk waanzinnig coole auto’s heeft gemaakt, is het Mitsubishi wel. Natuurlijk komt de Lancer Evolution naar boven drijven. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Door de jaren heeft de fabrikant uit Japan geweldige auto’s gemaakt, puur voor de petrolhead.

Mitsubishi Starion Turbo GSR-III (E-A183A) ’82

De Starion is een beetje een vergeten Japanse youngtimer c.q. klassieker. De auto heeft nooit kunnen genieten van de reputatie die andere Japanse merken wel wisten te bereiken met hun sportieve coupé’s. Denk aan de Nissan Fairlady en Mazda RX-7. De Starion Turbo GSR-III was de snelste en meest luxe coupe die Mitsubishi kon aanbieden in 1982. Deze had de 4G63 motor, een van de meest legendarische blokken ooit gebouwd. Niet alleen door Mitsubishi, maar in het algemeen.

Mitsubishi 3000GT VR-4 (Z16A) ’90

De 3000GT (GTO in Japan) is de Benjamin Button onder de auto’s. Het is een van de weinige auto’s die per jaar minder geavanceerd was dan het jaar ervoor. De 3000GT was zijn tijd ver vooruit met een motor met dubbele turbo, vierwielaandrijving, vierwielbesturing, actieve aerodynamica, actieve ophanging en natuurlijk klapkoplampen. Bij de 3000GT moet je juist een vroeg Europees exemplaar hebben. Deze Europese 3000GT’s hebben grotere turbo’s, dit voor een betere temperatuurhuishouding op Duitse snelwegen. Bijkomend voordeel is dat je maar hoeft te chippen en te hoesten op het blok voor 400 pk.

Mitsubishi Colt CZT (Z30) ’06

Natuurlijk is het leuk om het over zoveel mogelijk aparte modellen te hebben. Maar ook in de recente historie heeft Mitsubishi leuke modellen op de markt gebracht. Eentje kwam zelfs uit Nederland! De Colt CZT was een bijzonder beestje. Een driedeurs variant met 1.5 turbomotor. Met name die motor bleek een schot in de roos, want zeer betrouwbaar en uitstekend te tunen. Omdat de relatief ruime Colt toch erg licht was, zijn dit raszuivere bommetjes.

Mitsubishi Eclipse GT (4G) ’12

De Eclipse is altijd een compacte sportieve coupé geweest. Twee generaties daarvan hebben we ook in Nederland kunnen kopen. Deze werden in samenwerking met Chrysler ontworpen en gebouwd. De laatste twee generaties werden enkel door Mitsubishi US ontwikkeld. Met de laatste generatie Eclipse zat het niet mee voor Mitsubishi. Wilde je een gaaf uitziende Japanse sportwagen, kocht je een 350Z. Wilde je een ruimere en praktischere auto met veel power voor weinig, was de nieuwe Mustang GT een briljant alternatief. De Eclipse GT was voorzien van een dikke V6 en dikke bodykit. Ja, de auto was voorzien van voorwielaandrijving, maar wel een van de snelste ooit gebouwd. Ziet er anno 2019 nog steeds serieus gaaf uit.

Mitsubishi FTO GP Version R (GF-DE3A) ’97

De Integra van Mitsubishi. Helemaal als FTO GP Version R is duidelijk welke auto de grote concurrent was. De FTO deed alles wel net eventjes anders dan de Integra. Zo was de FTO er alleen als coupé. De Integra Type R was er ook als sedan. Ook de motor was anders: onder de kap vond je een 2.0 V6 met MIVEC (een soort VTEC systeem van Mitsubishi). De motor was goed voor 200 hoogtoerige PK’s, terwijl het gewicht onder de 1.200 kilogram lag. Een raszuiver sportief snoepje zoals ze tegenwoordig allang niet meer worden gebouwd.

Mitsubishi Mirage Cyborg ZR (CJ4A) ’97

Zoals de FTO zich verhoudt tot de Integra Type-R, verhoudt deze ‘Mirage’ zich tot de Civic Type-R van Honda. De Cyborg ZR is een Hot Hatch zoals wij hem wel lusten. Onder de kap huist een piepkleine 1.6 viercilinder motor zónder turbo. Deze motor, de 49G2 met MIVEC, is een waar pareltje. Het blok kan enorm veel toeren draaien en levert bij 7.500 toeren maar liefst 175 pk. Omdat de auto slechts 1.080 kilogram weegt, is het een zeer snelle én wendbare auto.

Mitsubishi RVR Hyper Sports Gear R (E-N23WG) ’96

Dit is een antwoord op een vraag die niemand ooit heeft gesteld. De RVR kenden wij in Nederland als Mitsubishi Space Runner. Zonder gekheid: dat was misschien wel de best sturende MPV ooit gebouwd. Deze specifieke uitvoering is verhoogd en voorzien van extra stoere bumpers, reservewiel op de achterklep. Er waren twee uitvoeringen. De ‘Z’ (met een 165 pk sterke viercilinder) of de ‘R’ met een 250 pk sterke 4G63 (ja, die weer). Een soort Zafira OPC Cross Tourer Van La Lettre. Een niche in een niche in een niche. Maar zeker niet minder cool.

Mitsubishi Galant VR-4 Type-S (EC5A) ’96

Allemaal kennen we de Lancer Evolution. Ook de Galant VR-4 die de Lancer Evo voorging in het WRC zijn ons bekend. Daarmee was de Galant VR-4 niet meer ‘nodig’. Toch kwam in 1992 er een nieuw model: met een 2.0 V6 en turbo. Maar voor het echte vuurwerk moesten we wachten tot 1996. Toen kwam de Galant VR-4 weer terug en ditmaal sneller, luxer en gaver dan ooit. Nog altijd heeft deze Galant een van de meest indrukwekkende neuspartijen van welke D-segmenter dan ook. Er was een ‘Type-V’ en een ‘Type-S’. De Type-S is het coolst, want die heeft namelijk Active Yaw Control. De motor is een keer niet de 4G63, maar een 6A13TT 2.5 V6 met twee turbo’s. Zie het als een Audi S4 (B5) van Mitsubishi. Er was ook een stationwagon, die verkocht werd onder de naam ‘Legnum’. Weet je dat ook weer.

Mitsubishi Magna Ralliart (TJ0R42) ’03

We gaan even verder met hele obscure auto’s. Want mocht er bij jou geen belletje gaan rinkelen bij het horen van de naam Magna Ralliart is dat niet vreemd. De Magna is een grote sedan die speciaal voor de Australische markt werd gebouwd. Dat niet alleen, de auto werd ook door MMA (Mitsubishi Motors Australia) in elkaar geschroefd. Het was een rechtstreekse concurrent voor de Holden Commodore en Ford Falcon, gebaseerd op grote Mitsubishi’s als de Diamante, Sigma en Galant. De Ralliart is een soort ‘Evo’ versie daarvan. Onder de kap vinden we een 6G74, goed voor zo’n 240 pk. Het leukst is echter het aparte uiterlijk, een iets te grote en saaie sedan met zulke spoilers. Alsof je Opa in Max Verstappen merchandise rondloopt.

Mitsubishi Pajero Evolution (E-V55W) ’97

We kunnen achteraf wel zeggen dat Mitsubishi het wel vaak bij het juiste eind had, maar dat de uitwerking minder goed was. Mitsubishi is een merk dat voornamelijk werd gestuurd door technici en ingenieurs, zoals dat vaker het geval is bij Japanse merken. In de gouden periode van de Japanse autoindustrie leidde dat tot briljante auto’s die matig verpakt waren. De Pajero Evolution bijvoorbeeld. Het is een waanzinnig snelle en serieuze offroader met een 3.5 V6 die 280 pk levert. Het is in principe een homologatiespecial. Helemaal goed en perfect voor de liefhebber. Maar een dikke vijfdeurs Pajero met een dergelijke uitrusting ene iets minder exotische techniek werd dan weer niet gebouwd.

Mitsubishi Lancer Evolution X Final Edition (C24A) ’15

We eindigen uiteraard met een Lancer Evolution X Final Edition. Dat hoort gewoon als je het hebt over gave Mitsubishi’s. Waar is het eigenlijk fout gegaan? Eigenlijk vrij simpel: het recept werd te laat aangepast. Jarenlang waren Mitsubishi en Subaur de enige twee dit soort 300 pk monsters verkocht. In de tussentijd kwamen er nieuwe concurrenten bij, zoals de Golf R, Focus RS en Audi S3. Juist op het moment dat de Lancer telkens volwassener werd. Voor de diehards was het jammer, omdat de 4G63 met pensioen gestuurd werd, ten faveure van de 4B11T.

Met dank aan @jpsienen voor de tip!