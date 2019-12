Bijzondere design-Italiaan kan van jou zijn

Je moet waarschijnlijk wel even diep in de buidel tasten.

Een tijdje geleden hebben we jullie even bijgespijkerd op het gebied van de Spada Codatronca. Het is het verhaal van een Italiaanse auto-ontwerper die een gewaagd ontwerp wilde maken. Een succes werd het niet, dat moge duidelijk zijn. Een vergelijkbaar verhaal vinden we in een auto die ook een ‘oh ja!-momentje’ opleverde.

Het verhaal is vergelijkbaar. Een Italiaanse ontwerper, of beter gezegd ontwerpstudio, ging aan de haal met een vrij oud idee. Er is namelijk een periode geweest waarin Italianen de Amerikaanse techniek wel zagen zitten. Denk maar aan de DeTomaso Pantera en/of Longchamp. Het idee is ook eigenlijk briljant. Amerikanen konden destijds nog wel wat bijgespijkerd worden op het gebied van afwerking en finesse, maar motoren bouwen konden ze als geen ander. Waar anders vindt je een 641 pk sterke, 6.2 liter grote V8 met supercharger in een auto van rond de 100.000 dollar? Nee, wat dat betreft bood de Chevrolet Corvette ZR1, waar de Spada ook op gebaseerd is, een geweldige basis. Want die auto biedt ook de basis voor deze Bertone Mantide.

De auto werd in 2009 voorgesteld en deed precies wat je wil dat er gedaan wordt. Uiteraard is de Mantide een tikkeltje duurder dan de ZR1, maar de ZR1 is niet ontworpen zoals deze Italiaanse Macchina. Bertone gaf de auto een bijzondere koets. Het is géén prototype. Bertone heeft daadwerkelijk een Mantide gebouwd. En dat exemplaar krijgt vandaag de hoofdrol. Een veiling van Worldwide Auctioneers biedt de Mantide aan.

De bijzondere lijnen van de Mantide moeten je ding zijn, maar je koopt wel een bijzonderheid. Er staat niet bij hoeveel kilometers het ding heeft gelopen, maar reken niet op duizendtallen, dan wel honderdtallen. De auto in kwestie is de showcar van de Shanghai Motorshow in 2009, waar we de Mantide voor het eerst te zien kregen. Onder de kap vinden we dus de welbekende hardware van de Chevrolet Corvette ZR1. De 6.2 liter grote LS9 V8 met compressor levert 641 pk op de achterwielen. Een saillant detail: zelfs de koolstofvezel overkapping van de motor is gebleven. Het enige stukje ‘design’ op de ZR1 bood een goede basis voor de wild ontworpen Mantide.

Het interieur is iets minder. Ja, qua materiaalgebruik is het op een hoger niveau dan de ZR1, maar nog steeds zie je duidelijk dat daar niet de nadruk werd gelegd. Maar goed, wel functioneel, en door gebruik te maken van koolstofvezel en alcantara is het ook lekker licht. De Mantide-plakletters zijn iets minder.

Kopen? Dan mag je waarschijnlijk een grote zak geld meenemen, maar hoe groot die zak moet zijn is niet bekend. De auto gaat komende woensdag te veil: precies in het nieuwe jaar. Begin je nieuwe jaar goed met een vergeten Amerikaans-Italiaanse held. Durf jij het aan?