Renault is ambitieus, vervroegt EV-transitie zélf

Steeds meer merken lanceren nieuwe elektrische modellen. Logisch, want het is wel een beetje waar het naartoe gaat. Daarmee zitten sommige fabrikanten in een lastige spagaat. Aan de ene kant is EV-techniek simpelweg de oplossing voor de middellange tot lange termijn. Aan de andere kant verkopen autofabrikanten alsnog heel erg veel auto’s met een verbrandingsmotor.

Want in Nederland en Noorwegen – waar de EV flink aangemoedigd wordt – daalt het percentage (en aantal) auto’s met een verbrandingsmotor. In Noorwegen had namelijk 35% van de nieuwe verkochte auto’s in 2021 alsnog een benzine- of dieselmotor. Voor Nederland is dat 75%. Daarbij zijn er grote markten als Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk waar de laadinfrastructuur nog niet klaar is voor een complete omschakeling.

Renault is ambitieus

Het Franse merk Renault heeft de stoute schoenen aan getrokken en een datum gezet. Vanaf 2030 zal het merk enkel en alleen nog maar EV’s verkopen. Dat meldt Renault-baas Luca de Meo aan Automotive News. Na 1 januari in 2030 zal Renault geen enkele auto met verbrandingsmotor meer verkopen. Dat is al over iets minder dan 8 jaar, ongeveer de duur van een modelcyclus. Dit betekent dat de laatste generaties met ICE er nu aan komen, als ze er al niet zijn.

Renault is stiekem al behoorlijk aan het huishouden. Nog voordat de huidige Mégane aan het einde van zijn cyclus zit, is er al een elektrisch model aan de range toegevoegd, bijvoorbeeld. De Zoe en Twingo zijn al elektrisch, maar ook best wel op leeftijd. Dus er zal nog wel wat meer bij moeten komen. De Meo geeft aan dat de R5 EV komt, evenals een elektrische crossover en een bedrijfswagen.

Uitzonderingen

Renault heeft met de nieuwe doelstelling de boel wel op scherp gezet. Aanvankelijk was Renault van plan dat in 2030 minimaal 90% van de verkochte Renaults een EV is in Europa. Overigens zal Renault op twee paarden in wedden. De personenauto’s zullen een BEV (elektrische auto met accu) worden, voor bedrijfswagens kijkt Renault alsnog ook naar de FCEV (elektrische auto met brandstofcel). In Europa mogen fabrikanten tot 2035 auto’s met ICE verkopen. Daarna is de verkoop van auto’s met verbrandingsmotor verboden.

Zijn er een paar addertjes onder het gras bij de ambitieuze doelstelling van Renault? Ja, een paar kleine addertjes, maar niets geks. Ten eerste geldt het alleen voor Renault in Europa. Uitstootregels zijn in Azië, Afrika of Zuid-Amerika wat soepeler. Ook geldt het enkel en alleen voor het ‘merk’ Renault. Dacia zal zo lang mogelijk vasthouden aan een verbrandingsmotor, simpelweg om de prijs laag te houden.

Via: Automotive News.