Ford Transit ST is ideale heet busje

Ja, de Ford Transit ST bestaat echt. We hebben er een voor je!

Niets is leuker dan een snelle bus. De combinatie van complete onderschatting van het gehele wagenpark op Neerlands wegen en flink wat power onder de kap, is hilarisch. Bestuurders van een Mercedes Vito V6 CDI, Volkswagen Transporter 2.5 TDI of Hyundai H200 Powervan zullen het kunnen beamen: een beetje power in een bus is leuk.

Nu is vermogen opwekken in een busje niet heel lastig. In sommige gevallen kun je een eenvoudige Caddy met 75 pk chippen naar meer dan 200 pk! Maar er komt meer bij kijken. En daar komt deze Ford Transit ST om de hoek kijken. Om maar meteen met de schuifdeur in huis te vallen, nee, een Transit ST heeft Ford zelf niet gebouwd.

Huisvlijt

Dit is een gevalletje huisvlijt van de bovenste plank. Wat hebben ze gedaan? De standaard 2.5 liter viercilinder met automaat werden eruit gehaald en vervangen door een 2.0 EcoBoost viercilinder uit de Ford Focus ST. Ook de handgeschakelde zesbak mocht mee verhuizen. De motor is voorzien van een Cobb Stage 2-tune’, dus deze Ford Transit ST zal waarschijnlijk wel meer vermogen leveren.

De koppeling is meteen vervangen door een SPEC Stage 3-kit. Tevens is er een MFactory sperdifferentieel op de vooras. Voor een betere wegligging zijn er Eibach-verlagingsveren. Ook de 18 inch velgen komen van de rappe Focus vandaan. Tevens is alles in stemmig donkerblauw gespoten, staat toch beter dan wit met zwarte bumpers. Daarnaast prijkt er een ST-badge op de achterzijde.

Sportkuipen Ford Transit ST

In principe is dit allemaal vrij eenvoudig mogelijk (mits je handig bent). De Ford Transit Connect en Ford Focus delen onderhuids wat techniek met elkaar en vertonen overeenkomst qua basisarchitectuur. Normaal gesproken zien we deze Transit in Nederland als bedrijfswagen, in dit geval is het de personenuitvoering.

Daarbij zien we alvast de eerste discrepantie. De voorstoelen zijn de sportkuipen uit een Ford Focus ST, maar de achterbank is dat niet. Dat is nog gewoon van de Transit Connect.

Nou ja, je kan niet alles hebben. De Ford Transit ST staat op dit moment te veil op Cars & Bids, de veilingsite van Doug DeMuro. Op dit moment staat het hoogste bod op 19.000 dollar. Je hebt nog een dag om te bieden.

