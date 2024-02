‘Die andere’ Ford bedrijfswagen krijgt ook MS-RT goodies

Krijg nou wat: de Transit MS-RT krijgt er gelijk een broertje bij met flinke spierballen.

Bij de Ford Ranger heb je qua krachtversies eigenlijk direct weinig te wensen. Direct na de introductie werd duidelijk dat de Ranger Raptor ook terugkeert. Inclusief dikke V6, die Nederland overigens overslaat. Het ruige randje van de Raptor is echter vooral gericht op de Ranger als een offroader. Als jij vooral op asfalt rijdt, dan slaat het eigenlijk helemaal nergens op.

Ford Ranger MS-RT

Voor mensen die niet perse op een dikke offroader zitten te wachten, maar wel een extra ruige Ford Ranger willen, is er goed nieuws. Naast de Transit wordt ook de Ford Ranger met MS-RT uitdossing onthuld. Geen Raptor-praktijken: de MS-RT is gebaseerd op de ‘normale’ Ranger Double Cab.

240 pk

Wel de dikste versie ervan: de 3.0 TD dieselmotor met 240 pk, 600 Nm en vierwielaandrijving. Daar verandert niks aan: de MS-RT-wijzigingen zijn voornamelijk optisch. Wel krijg je verbeterde vering voor een strakker rijgedrag en wordt de truck door middel van bredere wielkasten flink verbreed. Daarmee is het wellicht wel een soort omgekeerde sleeper, want je sprint van 0 naar 100 in 8,7 seconden. Aan de andere kant, een Raptor is ‘slechts’ 0,8 seconden sneller.

Interieur

Binnenin gaat het feestje verder, met dik gebolsterde sportstoelen die uniek zijn voor de Ford Ranger MS-RT. Vooral het blokjespatroon dat doet denken aan het MS-RT-logo is erg gaaf. Ook hier behalve dat geen grote verrassingen.

Niet voor ons

Bij de Transit staat de MS-RT gelijk in de brochure van de nieuwe Ford Transit. Bij de Ford Ranger ook, ware het niet dat het om de Britse brochure gaat. Nederland krijgt de MS-RT Ranger helaas niet. Wij krijgen überhaupt de 3.0 TD niet, bij ons is de 205 pk sterke 2.0 TD de dikste motor. Wellicht dat Ford vertikt om die motor een MS-RT-versie te geven. Voor ons blijft het bij kijken. Jammer, hopelijk kan de import van MS-RT Rangers een business case worden. Je mag de Ford Ranger immers op grijs kenteken rijden.