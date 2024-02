Unieke offroader met Bertone- en BMW-credentials te koop!

Een ogenschijnlijk niet zo interessante offroader heeft onder meer Bertone en BMW op zijn cv staan. Hoe zit dat?

Vroegâh kon je nog gewoon een Daihatsu kopen in Nederland. Dit merk wat duidelijk aan de onderkant van het prijzenspectrum zat, was vooral in trek bij de ouderen van dage. Hoogtepunten? Tsja. De Charade DeTomaso was leuk en ook al was het dé truttenschudder van Y2K, de YRV had nog de 130 pk sterke Turbo-versie. Dat is als de kennis van @willeme niet tekort schiet (en dat doet het vaak niet) de snelste Daihatsu ooit. Oef.

Offroader

Waar Daihatsu wel goed in was: kleine offroaders. Zo kenden wij de potente Rocky en de iets grotere Feroza. De kenner zal dan ook onderstaande foto zien en denken: ha, een Feroza. Bijna goed. De basis is inderdaad een Daihatsu Feroza.

Bertone Freeclimber

De echte kenner zal echter weten dat het geen Daihatsu Feroza is. Oké, de koets wel. Maar hij werd uitgebracht als Freeclimber onder het merk Bertone en de motor is van BMW. Het hele verhaal van de Bertone Freeclimber heb je al eens kunnen lezen, maar nu staat er eentje te koop!

Freeclimber II

De Bertone Freeclimber kwam origineel uit in 1989 en je kon kiezen uit drie heuse zes-in-lijnmotoren. Een 2.0 of 2.7 benzine met allebei 129 pk (de 2.7 was wat potiger onderin) of een 2.4 diesel met 116 pk. Deze specs kunnen de fervente BMW-fanaat bekend voorkomen: de benzines zijn beide versies van de BMW M20-motor. Als M20B20 lag deze in de E12, E28, E30 en E34 met de ’20i’ aanduiding, als M20B27 in de 325e en 525e (E30 en E28).

Dat was echter de Freeclimber I. De occasion van vandaag is een Freeclimber II. Ook deze heeft een BMW-motor, maar geen zijdezachte reihensechser meer. In plaats daarvan moet de M40B16 het werk doen, ook uit de BMW E30 (316i). Op zich is 100 pk geen probleem voor een auto van dit kaliber, vooral vierwielaandrijving is belangrijk. Je redt je er prima mee in het onverharde.

Zeldzaam

Alleen de vraag is: durf je het aan om ruig te doen met deze zeer zeldzame Bertone Freeclimber? Het was al niet de meest populaire auto des tijds en volgens de advertentie zijn er maar 18 in Europa. Daarvan zijn er volgens de verkoper maar 2 in Nederland, maar de RDW telt er toch echt zes stuks. Muggenziften, want het gaat dus echt om heel weinig exemplaren.

Wel is de verkoper daarom niet gek te krijgen en moet je geen koopje verwachten bij deze Freeclimber. Aan de andere kant: een goede Feroza begint ook schaars te worden, dus waarom niet gelijk gaan voor eentje met BMW-motor. Gegarandeerd altijd een goed verhaal als iemand je aanspreekt.

Copen

Wel een duur verhaal: eentje dat 8.475 euro kost. Dan krijg je wel dikke terreinbanden, verstralers voor extra (omt)zigt, kekke two-tone kleurstelling, een dak dat er makkelijk af kan zodat je open kan rijden en volgens (ex-)reaguurder @robert110: BMW E30-koplampen. Koop dan!!!?