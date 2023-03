Ranger Wildtrak X is ideaal voor staatsbosbeheer

De Ford Ranger Wildtrak X is lekker ruig, handig voor mensen met een ruig beroep. Of een strandtent.

Afgelopen week maakte Ford bekend dat de Ford Bronco naar Europa én naar Nederland komt! Joechei, hoezee en driewerf hoera! Dat is geweldig. De Bronco is namelijk een ruige, stoere Ford die in het terrein uit de voeten kan én nog enigszins praktisch is. We weten alleen echter allemaal dat het apparaat onbetaalbaar gaat worden in ons koude kikkerlandje.

Hier betaal je namelijk BPM over de CO2-uitstoot en die is enorm hoog bij een volwaardige échte SUV met ladderchassis en vierkante styling. Dat is in principe allemaal wat je wil, maar niet op geel kenteken. Dan wordt het dermate kapot belast dat er geen reden is om het product te kopen. Dat is precies de intentie van de gekozen beleidsmakers, dus daar dienen we ons bij neer te leggen.

Ford Ranger Wildtrak X

Een andere optie is om te kiezen voor een bedrijfswagen-versie. Je weet wel, gewoon op grijs kenteken. Dan heeft Ford een auto die leverbaar is in Nederland: de Ford Ranger. In dit geval is er een nieuwe uitvoering van die het gemis van een Bronco kan verzachten: de Ford Ranger Wildtrak X.

Deze is gebaseerd op de Ford Ranger Wildtrak en is wellicht de perfecte auto voor mensen die de Ranger Raptor net even iets te veel van het goede vinden. Het is niet alleen een speciale editie qua uitrusting (daar komen we zo nog eventjes op terug), maar ook qua aandrijflijn. De motor is namelijk de 2.0 biturbodiesel (201 pk en 500 Nm), gekoppeld aan het fulltime-AWD systeem. Dat is bij de andere versies met deze motor namelijk een parttime-AWD systeem.

Onderstel

Ook het onderstel is afwijkend ten opzichte van de versie zonder X. Zo is de spoorbreedte 30 millimeter groter, zowel voor als achter. Ook is de bodemspeling ietsje groter: 26 meer dan de standaard Ford Ranger Wildtrak. Het onderstel is uiteraard aangepast op het zware werk, maar moet geschikt zijn om de inzittenden veel comfort te bieden. Goed zo. Daarom zijn er nieuwe Bilstein-dempers en nieuwe General Grabber AT3-banden in de maat 265/70 R70 banden.

Je kan de Ford Ranger Wildtrak X onder meer herkennen aan de unieke grille met LED-lampjes erin, de aluminium treeplanken en tot slot de zwarte badges op de auto. Speciaal voor dit model is deze speciale kleur beschikbaar, namelijk Cyber Orange.

Daarnaast krijg je een hoop hardware goodies in de vorm van een dakrek, 12,4 inch instrumentencluster en een heus Bang&Olufsen geluidsinstallatie. Of de Wildtrak X naar Nederland komt, is nog niet bekend.

