Ford Ranger Raptor V6 Ecoboost – rijtest en video

Bij de vorige editie kregen we alleen de diesel, nu lepelt Ford een 3.0 V6 Ecoboost in de Ranger Raptor. We trappen hem door de duinen bij Experience Island voor de rijtest.

De relevantie van een pick-up is vrij laag op de Nederlandse markt. We gunnen iedereen met een grote tuin of hobby’s waar je wat meer ruimte nodig hebt zo’n oerpraktische pick-up. Onze overheid denkt daar duidelijk anders over, hoewel met BBB aan de macht straks zaken wellicht wat veranderen. Het brandstofverbruik en dus de CO2-uitstoot van de gemiddelde pick-up is wat aan de hoge kant en daarmee is een pickup op geel kenteken een nogal prijzige exercitie.

Overigens verkoopt Ford toch nog zo’n Rangers per jaar in Nederland. Ook in Europa doet Ford het bijzonder goed, de totale markt is rond de 100.000 pick-ups, waarvan 45% een Ranger is. Door alle supplychain perikelen is die markt behoorlijk gekrompen en opgeschud, maar desondanks is het een prestatie van formaat dat Ford zo’n groot marktaandeel weet te pakken.

Een internationaal feestje

De eerste generatie Ranger kwam in 1982 op de markt. Hoewel je bij een Ford pickup dus snel denkt aan de (nog succesvollere) F150, gaat de Ranger dus ook al meer dan 40 jaar mee. Anders dan bij de F150 vindt de ontwikkeling plaats in Australië en er zijn meerdere plekken waar de productie plaats vindt. De reguliere Rangers worden, net als de Volkswagen Amarok, geproduceerd in Zuid-Afrika. De Ford Ranger Raptor uit deze rijtest is echter een speciaal beestje en wordt geproduceerd in Thailand.

Baja racer

Om van een Ranger een Raptor te maken, trok Ford Performance van alles uit de kast. Het ladderchassis is versterkt, de spoorbreedtes namen met 150 millimeter toe, de ophanging voor werd aluminium en achter verdwenen de bladveren voor een meer geavanceerde wielophanging.

Wellicht het grootste verschil komt van de speciale Fox Live Valve schokdempers met interne bypass en positie-afhankelijke demping. Ze hebben een langere slag: 32 procent groter aan de de voorkant en 18 procent aan de achterzijde. De schokdempers zijn de grootste die ooit in een Ranger Raptor zijn toegepast. Ze zijn gevuld met een mengsel van olie en Teflon™ waardoor de inwendige frictie ongeveer de helft minder is dan van die in het uitgaande model. Zolang je rustig door het terrein tokkelt, hebben de dempers niet heel veel te doen.

Als je echter vol Baja gaat, dan blijf je je verbazen hoe goed dit soort onderstellen werken. Vol gas over een strand, springen over zandduinen: de Ranger Raptor geeft geen krimp. In de Baja modus worden de dempers overigens iets stugger gezet, grijpt het ABS later in en worden de kleppen in de uitlaat zo veel mogelijk opengezet.

De rally heritage vind je ook onder de motorkap terug. Bij gas los kunnen de wastegates van de turbo gedurende drie seconden gesloten blijven, zodat de turbo’s nog op druk blijven. Als je daarna op het gas gaat, is de Ecoboost V6 er direct weer helemaal.

EcoBoost V6 benzine

De vorige generatie Ranger Raptor was er alleen als diesel. Voor een pickup op zich perfect, maar voor een Raptor was het niet de leukste keuze. Ford zet dat nu recht, de Raptor is de eerste Ranger die op de markt komt en dat is direct met een potente V6.

De 3.0 EcoBoost V6-benzine klinkt fantastisch en weet goed raad met de Ranger. Uit drie liter slagvolume haalt Ford een op zich nog bescheiden 288 pk en 491 Nm. De Ranger Raptor sprint er in 7,9s mee naar de 100. In het huidige EV tijdperk lijkt dat wellicht niet zo snel, maar het is voor soort auto meer dan prima.

Later volgen voor (reguliere) Rangers de diesels: er komen twee 2.0 biturbo EcoBlue blokken met 170/405 Nm of 205pk/500Nm. Dat zijn veel verstandigere motoren voor een pickup zoals de Ranger, maar gelukkig zijn er nog genoeg mensen te vinden die zich meer door het hart laten leiden.

Dimensies en gewichten Ford Ranger

Het is nog geen fullsize pickup, maar met een lengte van 5,38 meter en een breedte van 2,21 meter neemt de Ranger genoeg ruimte in. Natuurlijk kan er ook veel mee, maar doordat de wielophanging van de Raptor aan de achterzijde is aangepast, lever je daar aan praktische bruikbaarheid in. De gewone Ranger mag 3.500 kg trekken en 1.000 kg in de bak meenemen, de Raptor trekt maximaal 2.500 kg en heeft een laadvermogen van 650 kg. De bak is overigens groot genoeg voor een europallet.

Ploegend door de modder

De modder bij Experience Island was bedrieglijk glad, soms bijna sneeuwachtig. Dat maakt offroaden overigens een stuk interessanter, in slowmotion trakteerde de Ranger Raptor ons op diverse vormen van overstuur, onderstuur en glijden over vier wielen. Voor sommige stukken was het nieuwe sperdifferentieel op de vooras nodig, maar onder dit soort omstandigheden werkt dat alleen bij rechtdoor rijden. In een bocht duwde de Ranger genadeloos over de voorwielen door met een gesperde vooras. Met minder gladde omstandigheden merk je dat amper, nu juist wel.

Met alle toegevoegde elektronica komen allerlei nieuwe mogelijkheden, inclusief diverse rijmodi zoals rock crawl en de beruchte Baja modus. Voor de luie of onervaren offroader is er Trail control, cruise control voor in het terrein.

Wellicht nuttiger in Nederland zijn alle Driver assistance systemen, de LED-matrixkoplampen en een volledig digitaal 12.4-inch cluster en een centraal geplaatst 12.1-inch touchscreen met de nieuwste Fords SYNC infotainment.

Prijs en conclusie Ford Ranger Raptor rijtest

Nutteloos maar leuk of nuttig en leuk. Ik kies voor het laatste. De 3.0 V6 heb je niet nodig, maar leuk is die natuurlijk wel. En zelfs met wat minder laad- en trekvermogen is de Ranger Raptor nog steeds een auto die vrijwel alles kan. Veel meezeulen, door zwaar terrein ploegen, de woestijn domineren of rustig cruisen op de Nederlandse snelweg. Het gaat allemaal, met één klein nadeel.

De prijzen zijn schappelijk: de benzine Raptor is er vanaf 57k, de diesel vanaf 53k en de gewone Ranger vanaf 32k. Dat zijn echter wel de prijzen op grijs kenteken en daarvoor zal je afscheid moeten nemen van de achterbank. Met een CO2-uitstoot van 315 gram/km willen jullie niet weten hoe ver de Nederlandse prijs over de ton heen gaat schieten. Dus je zult de Ranger altijd als grijs kenteken met slechts twee zitplaatsen zien in Nederland.