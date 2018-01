Lichte facelift voor MINI hatchback en cabrio

Door en door Brits, of zoiets.

De nieuwste generatie MINI’s bestaat pas enkele jaren, maar nu al heeft de autofabrikant voor zowel de 3-deurs, 5-deurs als de cabrio een facelift gemaakt. Niet gek dus dat deze er niet bijzonder ingrijpend uitziet. Desondanks beschikt de nieuwe MINI over genoeg nieuwtjes, op zowel technisch als esthetisch vlak.

Het design wordt allereerst aangepakt door aan beide zijden nieuwe lichtunits te plaatsen. Aan de voorzijde zijn de standaard hallogeenlampen opgefrist met een opvallend zwart accent, terwijl de optionele LED-lampen een geheel nieuwe vorm krijgen en voorzien zijn van Matrix-technologie. Deze passen hun helderheid aan aan de situatie. De achterlichten zijn eveneens voorzien van een ander design. Zo vormt de combinatie de ‘Union Jack’, de Britse vlag. Redelijk kitscherig, zeker gezien de auto’s tegenwoordig eigenlijk gewoon ontzettend Duits zijn.

De motoren worden eveneens aangepakt. Zo verdwijnt de 1,2-liter motor, om plaats te maken voor een grotere instapper: de 1,5-liter driecilinder. Hiermee neemt het aantal paardenkrachten niet toe, maar het koppel wel. Deze is nu 160 Nm en 190 Nm sterk. Bij de versnellingsbakken krijg je voortaan de optie te kiezen voor de nieuwe zeventraps Steptronic automaat met dubbele koppeling. Heb je een sportiever model als de Cooper SD of de John Cooper Works, dan kun je zelfs uit de achttraps Steptronic kiezen, met flippers aan het stuur.

Tenslotte zijn er aan de binnen- en buitenzijde een aantal nieuwe kleuren en komen er twee nieuwe 17″ velgen in het gamma. Tevens kunnen klanten hun eigen onderdelen ontwerpen via het nieuwe MINI Yours Customised programma.

De nieuwe MINI staat vanaf 31 maart bij de dealers, voor tenminste 21.600 euro.