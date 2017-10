Deze Ford F-150 van RTR heeft meer dan 600 pk

Na vandaag voelt geen trailer in Texas zich meer veilig.

Met de SEMA-show op volle toeren was het onvermijdelijk dat er ook hier überdikke Amerikaanse wagens zouden verschijnen. Dankzij RTR Muscle, waarover @willeme vorige week al schreef, hebben we nu wederom een excuus om jullie te tonen wat het land der hotdogs de wereld te bieden heeft.

De wagen wordt allereerst uitgerust met een bootlading ‘RTR’ badges. Vervolgens krijgt de truck een nieuwe grille met LED-lampjes en plakken ze onder de voorbumper een beschermplaat, voor het geval je besluit om over rotsen te willen rijden. Uitvergrote wielkasten maken ruimte voor een nieuwe set RTR Tech 6 velgen, die op hun beurt weer omhuld worden door 33″ banden Nitto Ridge Grappler die klaar zijn voor elk terrein.

De 5-liter V8 onder de kap van de nieuwe F-150 wordt opgepompt van net geen 400 pk naar meer dan 600 pk. Het vermogen wordt naar vier wielen gestuurd en er wordt geschakeld door middel van een tientraps automaat. Over het koppel laten ze nog niets vallen. Wel weten we dat het standaard blok met 541 Nm aan koppel al niet bepaald slap te noemen was.

Tenslotte krijgt de truck een ‘heavy-duty’ achteras en zijn nieuwe veren en dempers erop ingesteld om het maximale eruit te toveren. Zodoende telt de wagen dus gewoon nog als volwaardige pick-up en dien je hem ook zo te gebruiken.