Ford specialist concentreert zich nu ook op Volkswagens

Het moet niet gekker worden.

Sommige tuningbedrijven zijn zo goed, dat de fabrikant in kwestie toenadering zoekt om meer samen te gaan werken. Zowel voor de straatauto’s als in competitieverband is dat zichtbaar.

Denk bijvoorbeeld aan AC Schnitzer voor BMW, ABT Sportsline voor Audi en Irmscher voor Opel. In sommige gevallen gaat de samenwerking nog verder, zoals Polestar en AMG, dat door Volvo en Mercedes zijn overgenomen.

Een andere tuner die het buitengewoon goed doet is Mountune. Dit relatief jonge bedrijf (het is opgericht in 1992) heeft zijn sporen aanvankelijk in de motorsport verdiend met het bouwen van rallywagens en raceauto’s. Daarbij werd er vaak gebruik gemaakt van producten op Ford basis. Uiteindelijk kwamen er ook straatauto’s van Mountune, de eerste was de Fiesta ST ‘185’, een Fiesta met een atmosferische 2-liter motor die naast 185 pk en een hele hoop herrie voortbracht.

De producten van Mountune waren dermate goed, dat je ze bij de (Britse) Ford dealer kon bestellen met behoud van garantie, iets wat je niet veel tegenkomt. De samenwerking beviel zo goed, dat Ford ook zelf een model had met Mountune-modificaties. De Focus RS500 dankt zijn extra 45 paarden aan Mountune. In feite was de Focus RS500 niets anders dan een Mountune MP350. Kortom, Mountune en Ford is en lekkere combinatie.

Maar Mountune gaat uitbreiden naar de concurrent van Ford. Onder de noemer ‘M52’ gaat Mountune producten aanbieden voor Volkswagen. Het is een joint venture tussen Mountune en velgenspecialist ‘fifteen52’. Het is de bedoeling dat M52 zelfde upgrades gaat leveren voor Volkswagen als Mountune voor Ford doet. Dus gaan ze net even wat verder dan gemiddelde chipboer.

De eerste producten zijn specifiek voor de Volkswagen Golf GTI en de Golf R. Logisch, want dat is de grootste markt. Er komen niet alleen modificaties voor de ECU, lucht inlaat en uitlaat, maar ook voor onderstel, DSG transmissie, het onderstel en natuurlijk de velgen. Het is overigens niet het eerste Volkswagen-product waar Mountune zich mee bezighoudt, zo heeft het bedrijf enkele jaren 1.8T motoren van Audi geleverd voor het F2-kampioenschap. Of de M52-producten ook dergelijke interessante garantievoorwaarden hebben, is vooralsnog onduidelijk, maar lijkt aannemelijk.