Dit is de stand na de GP van Spanje 2019

Plus al onze andere bevindingen en een uitgebreid overzicht van het afgelopen weekend.

Gisteren werd de vijfde Grand Prix van het seizoen verreden op Circuit Barcelona-Catalunya. De strijd om de overwinning was niet de meest spannende. Ondanks een knappe derde plaats van Verstappen, was de Nederlander geen enkel moment een bedreiging voor Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.

In dit artikel delen we de actuele stand mee in de kampioenschappen om te zien hoe de kaarten geschud zijn. Ook vermelden we de stand in het constructeurskampioenschap zoals deze er nu voor staat. Als kers op de appelmoes maken we de tussenstand op in het kwalificatieduel binnen elk team. Alle F1 auto’s zijn verschillend, maar die van je teammaat is gelijk. Maar eerst deze drie dingen die ons opvielen:

Laatste GP Spanje

De geruchtenmolen draait op volle toeren. De Spaanse Grand Prix van 2019 zou weleens de laatste editie kunnen zijn. Daarvoor zijn twee redenen, de Spaanse bezoekers komen gewoonweg niet meer, sinds hun idool Fernando Alonso zijn F1-helm aan de wilgen heeft gehangen. Tijdens de race kon je zien dat de hoofdtribune gewoon voor de helft leeg was.

Zeer pijnlijk, te meer er wel degelijk een Spanjaard meedoet aan de formule 1: Carlos Sainz. Het contract voor de GP van Spanje is aflopend en er zijn nog geen geluiden geweest over verlenging ervan. Sterker nog, de Grand Prix van Nederland op Zandvoort wordt genoemd als alternatief. Diverse media berichtten daar gisteren en vandaag over. Dat zijn min of meer dezelfde bronnen en bevestigingen die wij eerder al met jullie deelden op 10 april, 8 april en aanvullend nieuws op 30 april.

Mercedes is een klasse apart, Williams ook

Ook de vijfde race eindigde Mercedes met een één-tweetje. De race was 0,2 seconden spannend, totdat bleek dat Bottas iets te veel wielspin had en Hamilton de race in zijn zak had. Het is nu eenmaal hoe de Formule 1 kan zijn. Dat is iets wat Williams ook ondervind. Ergens hebben ze de verkeerde specsheet gebruikt en een Formule 2 auto gebouwd, lijkt het wel. De auto is zeldzaam traag. Ook al zou Williams een seconde per ronde winnen, dan nog staan ze laatste. Het is bijzonder pijnlijk om een trots team als Williams, zo af te zien glijden.

Er is nog wel spanning

Tot nu toe hebben ze elkaar redelijk weten te vermijden op de baan, maar Ferrari en Red Bull gaan het dit seizoen nog zeker met elkaar aan de stok krijgen. Gasly lijkt beetje bij beetje zijn vorm te vinden en de bijbehorende snelheid, maar Verstappen laat wel zien dat hij de nummer 1 coureur is in het team. Qua snelheid lijkt de Ferrari ietsjes sneller te zijn, maar het team bij Red Bull is wat beter georganiseerd. Dit gaat ongetwijfeld nog spektakel opleveren tussen Vettel, LeClerc en Verstappen. Natuurlijk, het gaat maar om P3 maximaal, maar toch.

Hebben wij de race goed voorspeld?

Nee. Totaal niet. Onze inschatting dat Ferrari eindelijk een vuist kon maken, bleek nergens op gebaseerd. Zelfs in de vrije trainingen, toen de Mercedes zeer moeilijk bestuurbaar bleek te zijn, waren ze al veel te snel. Die achterstand is niet meer goed gemaakt.

De stand in het rijders kampioenschap na de Grand Prix van Spanje 2019 is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Laten we eerlijk zijn, die top 3 gaat niet meer veranderen. Ferrari heeft twee sterke coureurs, terwijl ze bij Red Bull nog iemand moeten inwerken. Wat de kwaliteiten zijn van de Mercedes-coureurs is van ondergeschikt belang. Zelfs een gemiddelde coureur wordt met deze auto wereldkampioen. Spannender is het achter Red Bull, maar voor Williams. De strijd om plaats vier is de meest spannende waarbij er nog van alles kan gebeuren. De stand voor de constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Spanje 2019 is als volgt:

Kwalificatieduel

Het kwalificatieduel geeft aan hoe de onderlinge stand is tussen de coureurs van dezelfde teams. Je teammaat is toch je eerste vergelijkingsmateriaal. Er zijn een paar dingen die opvallen, ondanks dat het natuurlijk te vroeg in het seizoen is om keiharde conclusies te trekken. Kubica is gewoon te langzaam. Zelf geeft hij aan dat zijn auto niet top is, maar Russell rijdt hem helemaal zoek. Het zijn vaak meer dan een paar honderdste van een seconde. Dat Stroll het moeilijk heeft wordt bevestigd door het feit dat Perez hem in de tas heeft. Ook Verstappen heeft tot op heden niets te duchten van zijn teamgenoot. In onderstaande tabel kun je zien hoe de coureurs zich tot hun teamgenoot verhouden:

Snelste raceronden

Nieuw voor dit jaar is het feit dat er punten worden uitgedeeld voor de snelste raceronden. Het is overigens een extra punt, want je moet minimaal in de top 10 finishen om aanspraak erop te kunnen maken. Dit om te voorkomen dat Williams in de laatste ronde met lege tank en verse banden een WK-puntje haalt om in elk geval iets van inkomsten te kunnen genereren. De stand ziet er als volgt uit:

Driver of the Day

Formule 1 is een technische sport, dus je bent afhankelijk van het materiaal waarin je rijdt. Gelukkig kunnen de F1-fans zelf ook stemmen op de rijder waarvan zijn het vonden dat ‘ie het het beste deed. In Barcelona werd Max Verstappen voor het eerst dit seizoen benoemd tot Driver od the Day.

Deze race zijn al verreden:

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda:

26 mei: GP van Monaco

9 juni: GP van Canada

23 juni: GP van Frankrijk

28 juni: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Groot-Brittannië

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Monaco worden verreden tijdens de vrije training op donderdag 23 mei om 13:10.