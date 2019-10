‘Ford Wrangler’ wordt vernieuwd voor 2020

En jij kan hem niet kopen, terwijl je dat misschien wel had gewild.

Wat is leuk, maar onnodig? Terreinwagens in Nederland. Want ja, een Jeep Wrangler of Suzuki Jimny kun je nu kopen in Nederland, maar in Nederland gaat potente en oersterke (lees: ietwat ouderwetse) techniek vaak hand in hand met een flinke BPM-som. Dat is een concessie die je moet maken als je woon-werkverkeer bestaat uit het doorkruisen van een bos of heuvelachtig gebied. Er is anders geen reden om jezelf elke dag in een SUV te hijsen…

Er zijn echter gebieden ter wereld waar men niet zonder de potente auto’s kan. Waar men ook goedkoop rijden prioriteit geeft over milieuvriendelijk rijden, dus deze auto’s ook niet al te duur zijn. Landen zoals Brazilië. Als je daar een Suzuki Jimny wil, maar dan groter en geen zin hebt om diep in de buidel te tasten, kun je terecht bij Troller. Dit merk klinkt misschien als de primaire omschrijving voor @jaapiyo, maar het idee is leuk. Alles wat Jeep je extra vraagt voor ‘heritage’ en ‘grappige knipogen’ bespaart Troller je om een leuke potente terreinwagen te bieden.

Oké, goedkoop is de T4 niet, met een prijs van omgerekend 31.500 euro. De auto heeft wel wat weg van de Jeep Wrangler, sterker nog: het lijkt bijna een kopie. Maar tegenover de Wrangler van 52.500 euro valt de Troller best wel mee. Verder is de Troller niet extreem luxueus, maar ze hebben de kleine alleskunner vernieuwd voor 2020. Door de laatste update krijg je het vertrouwde recept qua capaciteiten, maar vanaf nu met climate control met twee zones, JBL-speakers, Apple CarPlay en Android auto: the lot. Naast uiteraard vier stoelen en een Duratorq 3.2 liter motor met 200 pk en 470 Nm. Absoluut geen gloednieuw technisch hoogstandje maar wel een budget-Wrangler!

Door de term Duratorq zou je snel aan Ford kunnen denken. Troller is van origine een Braziliaans merk, maar in 2007 kocht Ford het merk over. Op een Troller zul je geen Ford-logo’s vinden, maar de auto wordt door de Braziliaanse tak van Ford in elkaar geschroefd. En voor een Wrangler-kopie heeft de auto er een hoop van weg, zonder een regelrechte kopie te lijken.