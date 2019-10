Zandvoort aan het verbouwen zonder alle vergunningen

Tot ergernis van natuur- en milieuorganisaties gaan ze in Zandvoort door. Ondanks de afwezigheid van diverse vergunningen.

Niet alleen het F1-weekend in mei volgend jaar is goed voor een spannende race, ook de huidige race tussen Circuit Zandvoort en de klok is spannend te noemen. Het klinkt misschien nog ver weg, maar over zeven maanden is het al zover. Er moet nog een hoop gebeuren op en rondom het circuit om Zandvoort Formule 1-klaar te maken.

Ondanks het feit dat nog niet alle vergunningen geregeld zijn, is het circuit al begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor het raceweekend. Dit tot flinke ergernis van natuur- en milieuorganisaties. Ze hebben kritiek op de provincie Noord-Holland dat dit zomaar kan, aldus RTL Z.

De organisaties hebben een brief opgesteld aan de aan de Statenleden van de provincie. Wat hen betreft komen de werkzaamheden tijdelijk stil te liggen totdat alle vergunningen definitief verleend zijn. Stiekem een manier om dwars te liggen, want als werkzaamheden stil komen te liggen moet de organisatie echt aan de bak om het circuit in mei 2020 klaar te hebben. Voorlopig lijkt het erop dat de provincie Noord-Holland niet van plan is om Zandvoort in de weg te gaan zitten in deze voorbereidende werkzaamheden op de Nederlandse Grand Prix.