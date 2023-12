De populariteit van gepersonaliseerde kentekens in België

De gepersonaliseerde kentekens in België winnen nog altijd aan populariteit.

2014. Dat was het jaar dat de Belgische overheid gepersonaliseerde kentekens introduceerde in het land. Een gimmick, zou je allicht denken. En ja, op meer dan zes miljoen auto’s in België zijn de aantallen met een persoonlijk kenteken niet heel groot. Toch is het een succes voor de overheid, die er een leuk zakcentje aan overhoudt.

Uit cijfers van Independer.be blijkt dat er in België bijna 46.000 auto’s rijden met een gepersonaliseerde nummerplaat, daarover bericht HLN. De grootste kans om een auto tegen te komen met een uniek kenteken is in Knokke. Nu is het sowieso zien en gezien worden in deze Belgische badplaats, zeker in de zomer. Dan kan je natuurlijk niet komen aanzetten als Belg met een dikke wagen zonder uniek kenteken. Als je in Wallonië bent is de plaats Lasne in Waals-Brabant de place to be als het gaat om kentekens met een persoonlijk tintje.

Een personenauto, een motor, een aanhangwagen of een oldtimer van 25 jaar of ouder. Voor allerlei categorieën voertuigen is het sinds 2014 mogelijk om in België met een gepersonaliseerd kenteken te rijden. Zo’n plaat kost ongeveer 1.000 euro en voor bedrijven is het ook nog eens fiscaal aftrekbaar.

46.000 gepersonaliseerde nummerplaten op meer dan zes miljoen auto’s in België klinkt niet als ontzettend veel. Van een megasucces kun je dus niet spreken. Er zijn duidelijk een groot aantal automobilisten in België die het niets interesseert. Van 1.000 euro kun je natuurlijk een hoop andere dingen doen. Zeker als auto’s je niets interesseert zal zo’n persoonlijk kenteken je vermoedelijk niets doen.

Aan de andere kant zijn deze aantallen ook wel weer leuk. Je valt nog altijd op met zo’n plaat als Belg zijnde. Belgen mogen combinaties van maximaal acht karakters verzinnen, maar er is ook een zwarte lijst met verboden combinaties. Humor is ze niet vreemd: een kenteken als KUT-WIJF is volgens onze Belgische vrinden van de overheid absoluut geen probleem.

Foto: 911 Dakar met uniek kenteken via @woutersleyffers