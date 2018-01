Ford’s ‘kleine’ pickup is terug van weggeweest

Het broertje van de F-150 is hier om harten te stelen.

Na een absentie van 8 jaar herintroduceert Ford de Ranger op de Amerikaanse markt, hun midsize pickup die zich net onder de F-150 schaart. De Ranger is misschien iets minder uitgebreid en luxueus dan zijn grotere broer, maar hij komt dan ook tegen een lagere prijs en met een lagere uitstoot. De nieuwe Ranger, die volgend jaar op de markt zal komen, deelt overduidelijk veel van zijn karakteristieken met de huidige F-150.

De nieuwe Ranger, niet te verwarren met het Europese model, krijgt een lichaam dat grotendeels uit staal bestaat, met stevige assen van Dana Inc. en is volgens Ford bestand tegen dezelfde gruwelen die de F-150 kan verduren. Ford heeft de Ranger uitvoerig getest in verschillende omstandigheden, zodat elke klant er verzekerd van is dat hij op hun eigen gebied zal werken. De Ranger komt er in twee- en vierdeurs varianten, SuperCab en SuperCrew, en krijgt drie verschillende uitvoeringen: XL, XLT en Lariat. Het off-road FX4 pakket zal beschikbaar zijn voor elk model.

Hoewel Ford claimt dat de Ranger het beste voertuig in zijn klasse is, wil het nog niet ingaan op specifieke details als vermogen, grootte en gewicht. Desondanks weten we al wel dat er, voor nu, slechts één enkele motor in de Ranger zal komen te liggen. Ford werpt hun 2,3-liter EcoBoost viercilinder in de Ranger, verbonden aan een tientraps automaat.

Met de herintroductie van de Ranger hoopt Ford hun marktaandeel nog verder te vergroten. Jaren geleden, toen de Ranger nog werd geproduceerd, werd de pickup honderdduizenden keren per jaar verkocht. De F-150 is al sinds tijden heer en meester, maar een succesvolle rentree van de Ranger zou de invloed van Ford in het segment nog verder kunnen verstevigen.