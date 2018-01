Pas geslaagde raakt rijbewijs direct kwijt na forse snelheidsovertreding

Lekker bezig, pik!

Een 18-jarige jongen heeft afgelopen nacht na een flinke hardrijpartij zijn rijbewijs moeten overhandigen aan de politie. De jongen werd in Oosterhout door de politie betrapt toen hij tot ver in de dubbele cijfers noteerde op een lokale provinciale weg. Dit meldt Omroep Brabant vanochtend.

De politie heeft laten weten dat de jongen de maximumsnelheid overtrof met maar liefst 81 kilometer. Op de Oude Veerseweg in Oosterhout waar de politie hem te pakken kreeg geldt een maxmimumsnelheid van 80 km/u. Hoewel er nog geen reden bekend is voor de snelheid van de jongen, hoefde de politie niet lang na te denken over hun acties. Met een top van 161 km/u bestond er geen twijfel over het lot van de jongen.

Tenzij de jongen buiten ons weten om bijzonder vermogend is, mag hij van geluk spreken dat onze boetes niet inkomensafhankelijk zijn, zoals dat in Zwitserland of Noorwegen het geval is.

Beeld: Challenger challenget politie via @kuifje