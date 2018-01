Prijzen Lancia Delta Integrale rijzen de pan uit

Op klassiekerbeurzen is het interessant om uit te vinden welke modellen in de lift zitten. Sommige youngtimers hebben inmiddels hun plek gevonden in de klassiekerwereld, met stijgend aanbod en vooral stijgende prijzen tot gevolg. De Lancia Delta Integrale is zo’n auto, bleek op Interclassics in Maastricht.

Interclassics in Maastricht vormt traditioneel de aftrap van het beursseizoen en er zijn altijd leuke trends in de klassiekerwereld te bespeuren. Bijvoorbeeld, welke modellen die eerder niet als klassieker gezien werden, prijken nu op de beursvloer? De BMW M3 E30 heeft zijn plek als youngtimer allang verdiend, maar de prijzen schieten inmiddels door het dak. Voor een mooi exemplaar met lage kilometerstand moet je zomaar een ton meebrengen. De Porsche 911 blijft maar in prijs stijgen, ook de uitvoeringen die helemaal niet zo zeldzaam zijn.

De Lancia Delta Integrale is een tamelijk jong model dat inmiddels ook zijn plekje heeft verworven, zo bleek eerder al op Interclassics.

Op de beursvloer staat een kraakhelder exemplaar uit 1992 met iets meer dan 70.000 kilometer op de teller. ‘Dit model is nu heel populair aan het worden’, vertelt Frank Nieboer van Veni Vidi Vici dat de auto aanbiedt. Daarom loonde het om dit exemplaar uit Japan te halen waar de auto nieuw was uitgeleverd. Dat gebeurt vaker met youngtimers waar in Europa veel vraag naar is. Overigens zit het stuur dan net als bij deze Lancia gewoon links, want in Japan geldt het als een statussymbool om een Europese liefhebbersauto linksgestuurd te rijden.

Nieuwe dynamiek

De stijgende vraag naar de Delta Integrale is terug te zien in de prijs voor dit donkerblauwe exemplaar met zwart leer en stipt onderhoud: 59.000 euro. ‘En dan ben ik eigenlijk nog goedkoop, want er wordt soms al bijna een ton gevraagd voor een nette auto met weinig kilometers’, relativeert Nieboer. Enkele jaren geleden leek de 50.000 euro nog een onhaalbare grens voor een auto als deze.

Stijgende prijzen zorgen trouwens voor een nieuwe dynamiek in de markt. ‘Als mensen zien welke bedragen er rondgaan, en ze hebben zelf zo’n auto, dan willen ze er voor dat geld wel afscheid van nemen.’ En zo komt er weer nieuwe aanwas op de markt.

Ander prijskaartje

Een andere Delta Integrale Evo I op Interclassics had een prijskaartje van 45.000 euro, maar de geschiedenis leerde dat daar meer aan verspijkerd is. De rode lak dateert van een overspuiting uit 2011 en de motor is recentelijk volledig gereviseerd met nieuwe turbo en al. De grijze alcantara bekleding oogt als nieuw na 108.000 kilometer, deels in de eerste jaren in Italië en sinds 2003 in Zweden.

Het alternatief

Voor wie de geavanceerde en zeer verfijnde techniek van de 2.0 liter viercilinder turbo met vierwielaandrijving wil proeven, is er op Interclassics ook een goedkopere oplossing te vinden: een Alfa Romeo 155 Q4. Deze zwarte, nieuw in Nederland uitgeleverde Alfa uit 1992 heeft in de basis dezelfde techniek aan boord aan de Delta Integrale. Met 144.000 kilometer op de klok mag de auto mee voor 15.550 euro.

De nog tamelijk jonge Alfa 155 heeft dus ook al zijn weg naar de klassiekerwereld gevonden, mits in de juiste uitvoering. Wie weet welke prijskaartje daar over een jaar of 10 aan hangt.

Met dank aan Robert van den Oever en Maarten van der Pas voor deze bijdrage.