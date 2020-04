Forgiato doet weer eens ‘smaakvol’ met nieuwe velgen

De nieuwe set velgen van Forgiato zijn zo potsierlijk dat zelfs de nieuwe G-Klasse er niet bij past.

Wie klaar is met de standaard looks van zijn of haar auto, heeft een paar modificaties die snel aangebracht kunnen worden. Een voorbeeld daarvan: de velgen van je auto. Fabrikanten maken – helemaal tegenwoordig – een designdingetje van hun velgen en soms is dat niet helemaal je ding. En helemaal omdat het een fluitje van een cent is om er een setje aftermarket-velgen op te gooien, is er keuze zat.

Grenzen van smaak

Een velgenboer waar je altijd naar toe kunt is Forgiato. Maar die hebben wel iets met heilige huisjes en een schoppende beweging daartegen maken. Het archief geeft al aan dat de spreuk ‘het moet je ding zijn’ veelal van toepassing is op de velgen van Forgiato. De gesmede velgen van vandaag zijn geen uitzondering.

Pannendeksels

Het is opmerkelijk dat de showauto voor de nieuwe set genaamd ‘Cactus Jack’ de Mercedes G-Klasse (W463A) is. De hoekige SUV van Das Haus past bij elke set velgen zo goed als dat hij er niet bij past. Het basismodel vijfspaaks 17 inch past in principe, maar ook de 20 of 21 inch AMG-velgen van de AMG G63 zien er niet belachelijk uit. De set Forgiato Cactus Jack op de G-Klasse ziet er wél belachelijk uit. Alsof iemand omgekeerde pannendeksels in een fietsband heeft gestopt.

What you see is what you get

Want dat is daadwerkelijk alles wat er visueel te melden valt over de nieuwe velgen. In de buitenste ring staat nog meermaals de tekst ‘don’t read this and drive‘. Wellicht omdat dan het verschil tussen deze belachelijke Ikea-pannendeksels en een normale velg door de beweging niet meer te zien is.

Maar misschien snap je de ietwat spottende ondertoon niet en zit je al gepaste tijd te wachten op een set velgen zoals deze. Dan kun je de set bestellen op de website van Forgiato. Cactus Jack is beschikbaar in 20, 22, 24 en 26 inch. Prijzen meldt Forgiato niet zelf, maar externe sites als Carid melden alles tot en met 6.300 dollar per set.