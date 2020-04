Rechtszaak Nikola en Tesla nog steeds gaande

Nikola spande een rechtszaak aan tegen Tesla vanwege een te veel overeenkomend design op hun truck.

Nikola Tesla, onder de wetenschappers en ingenieurs toch wel een legendarische naam. De Zuidoost-Europese uitvinder leeft al een tijdje niet meer, maar zijn impact op de huidige wereld van elektriciteit en techniek is groot. Zo’n nalatenschap kun je eren: Tesla deed dat door zijn achternaam aan hun bedrijf te koppelen. Een andere startup die zich wilde richten op elektrische mobiliteit wilde iets soortgelijks, dus kozen zij voor de voornaam: Nikola. Vreedzame co-existentie zou je zeggen, maar dat is vaak gedoemd om te mislukken. En ja hoor: Nikola’s voornaam klaagt Nikola’s achternaam aan. Tesla draait zich om in zijn graf.

Kopiëren

Deze rechtszaak kennen we al sinds 2018. Het is simpel: Nikola, een kleine startup uit de VS, presenteerde in 2016 een elektrische vrachtwagen, de Nikola One. Deze hybride-elektro-waterstoftruck zou uitmonden in een capabele vrachtwagen voor lange afstanden, zonder uitstoot. Het design is bijzonder: we kennen Amerikaanse trucks vanwege de cabine achter de motor. Omdat de motor geen gigantische diesel hoeft te zijn, kon de Nikola One een bijzonder design met veel rondingen krijgen.

In 2018 presenteerde Tesla de Semi. Tesla, een steeds groter wordend bedrijf, presenteerde een elektrische vrachtwagen, capabel genoeg voor lange afstanden. Het design is bijzonder, met vele rondingen omdat de cabine niet achter de motor hoeft te liggen. Waar hebben we dat eerder gezien? Jij las het twee regels terug, Nikola twee jaar. De trucks leken te veel op elkaar. In de ideale wereld moest Tesla toegeven dat de voorruit die zich om de cabine vouwt, de vorm van de cabine en de deur te veel lijken op wat Nikola in 2016 presenteerde. Nikola spant een rechtszaak aan tegen Tesla wegens ordinair kopiëren: maar als je 2 miljard dollar onze kant op schuift hoor je ons nergens meer over.

Zoals elke rechtszaak

Natuurlijk gaat Tesla niet zo veel geld aan zijn voornaam schenken. Niet alleen omdat het extreem veel geld is, maar ook omdat Tesla durft te beweren dat Nikola niet als inspiratiebron diende voor hun ontwerp. En dan is er nog de deur: de bijzondere schuifdeur is zelfs gepatenteerd door Nikola. Tesla heeft het idee dat dit patent ook pure kolder is. Kortom: Nikola wil geld zien, Tesla wil geld houden.

Beide kanten

Een definitief resultaat van de rechtszaak is er nog niet, dus wat precies de schadevergoeding gaat worden is niet bekend. Wel bekend is dat beide partijen op een manier gelijk lijken te krijgen. Zoals het nu lijkt te gaan is het als volgt: de Tesla Semi lijkt niet te veel op de Nikola One, voorruit en cabinedesign incluis. Wel wordt Tesla’s argument over het patent onderuit geschopt. Die deur was toch echt wel van Nikola.

Voet bij stuk

En u dacht dat Elon Musk een bijtertje is? CEO van Nikola Trevor Milton houdt ook voet bij stuk. In een tweet (inmiddels verwijderd) laat hij weten dat Nikola doorgaat met Tesla in de rechtszaak tot ze die twee miljard hebben.

Tesla loses bid to invalidate @nikolamotor patents in USPTO dispute. USPTO not only upheld Nikola semi truck important patents but refused Tesla’s ask to modify our patents. Two billion dollar lawsuit moving forward. We will defend our company’s IP no matter who it is.

Nikola en zijn achternaam lijken dus niet zulke beste vrienden. De uitvinder had wat opvallende zaken in zijn persoonlijkheid maar schizofreen zijn op een manier dat hij ruzie had met zichzelf, dat is niet bekend. Wat een eerbetoon zou dat zijn.