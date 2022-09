Mercedes-Benz GLA (X156) 2013-2020 Occasion Aankoopadvies

In dit occasion aankoopadvies blikken we terug op de eerste generatie Mercedes-Benz GLA (X156), gebouwd van 2013 tot 2020.

Het is december 2013 als de eerste generatie GLA – codenaam X156 – op de internationale markt komt. De auto deelt zijn techniek onder meer met de A-Klasse, B-Klasse en de CLA-versies.

Ten opzichte van de A-Klasse is deze generatie GLA een stevige 12 centimeter langer. Die extra centimeters merk je niet zozeer op de achterbank, want daar biedt de GLA haast net zoveel ruimte als een A-Klasse. De bagageruimte is wel aanzienlijk groter. Er is 421 liter voorhanden, een toename van 80 liter ten opzichte van de A-Klasse.

Uitwisselbare onderdelen

Het interieurconcept lijkt sterk op dat van de Mercedes A-Klasse. Maar dat geldt ook voor de B-Klasse en CLA. Al die modellen hebben simpelweg veel met elkaar gemeen. Slim van Mercedes-Benz, want zo kon het merk veel onderdelen uitwisselen en toch meerdere modellen ontwikkelen zonder al te hoge kosten. Het grote publiek heeft dat vast niet door, want die zien ze vooral als op zichzelf staande modellen.

Compacte crossover, geen SUV

Hoe dan ook: het resultaat mag er zijn, want de Mercedes-Benz GLA is een volwassen en goed rijdende compacte crossover. Geen SUV hoor, maar meer een hoogpotige A-Klasse met een wat hogere zit.

Een facelift van de Mercedes-BenzGLA volgt in 2017. De crossover krijgt dan een grotere grille, LED-verlichting rondom, andere bumpers en gewijzigd lichtmetaal. Ook het interieur kreeg de nodige upgrades.

Interieur Mercedes-Benz GLA

Facelift of niet, in beide gevallen ziet het interieur er anno 2022 nog prima uit. Mercedes-Benz heeft fraaie, doorgaans zachte materialen gebruikt. En ook het navigatiesysteem werkt nog prima. Op het dashboard zitten ook nog diverse knoppen zodat zoeken naar een gewenste functie geen afleidende klus is.

De productie van de eerste generatie GLA stopt in november 2019. Vanaf dan lost de tweede generatie GLA de auto af, de H247. Die auto komt er ook met deels geëlektrificeerde aandrijflijnen. Dat is bij de eerste generatie GLA nog niet het geval. Die heeft nog gewoon conventionele verbrandingsmotoren met voorwiel- of vierwielaandrijving.

Motoren

benzine

GLA 180 – 122 pk viercilinder

GLA 200 – 156 pk viercilinder

GLA 250 – 211 pk viercilinder

GLA 250 4Matic – 211 pk viercilinder

GLA AMG 45 4Matic – 381 pk viercilinder

diesel

GLA 180 d – 109 pk viercilinder (1,5-liter Renault)

GLA 200 d – 136 pk viercilinder

GLA 200 d 4Matic – 136 pk viercilinder

GLA 220 d – 170 pk viercilinder

GLA 220 d 4Matic – 170 pk viercilinder

De twee lichtste benzineversies zijn standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak en een zeventraps 7G DCT-automaat als optie. Op de GLA 250 is die automaat standaard. Je kunt de GLA 250 ook vinden met 4Matic-vierwielaandrijving. De GLA 200 d en GLA 220 d zijn ook met vierwielaandrijving geleverd. De meeste GLA’s hebben overigens een automatische transmissie. Een exemplaar met handbak is vrij zeldzaam.

Aandachtspunten

Door naar de aandachtspunten van de Mercedes-Benz GLA (X156). We hebben diverse zaken voor je op een rij gezet. En mocht je ook interesse hebben in een Infiniti Q30 en QX30, dan ben je in dit Occasion Aankoopadvies ook aan het juiste adres, want beide Infiniti’s zijn gebaseerd op de GLA van Mercedes-Benz. Maar echt succesvol waren die Q30 en QX30 niet. De GLA daarentegen wel. Hoe dan ook: de aandachtspunten die we noemen zijn ook deels van toepassing op deze Infiniti’s.

Carrosserie & Interieur

De stoelen hebben niet-verstelbare hoofdsteunen, ga dus even proefzitten of de stoelvorm goed aansluit op je lichaamsbouw.

Nauwelijks praktischer dan een A-Klasse, wel meer grondspeling en wat meer bagageruimte.

Interieur van GLA is niet heel ruim. Langere bestuurders genieten wel van uitgebreide verstelmogelijkheden stuurkolom en stoel.

Let op beschadigingen AMG-wielen. Die hebben vaak stoeprandschade.

Onderstel

Een wat vage besturing, zonder al te veel gevoel, die wel goed aansluit bij het comfortabele karakter van de GLA.

Het comfort hangt sterk af van de banden (run flat of niet) en de grootte van de velgen.

Elektronica

Een ding altijd doen: alle elektronica testen, dus ook de elektrisch verstelbare stoelen, verwarmingsfunctie van de stoelen, de airconditioning, elektrische ramen, en ga zo maar door. Meestal werkt alles prima, maar een storing kan altijd optreden.

Check even bij het terugroepregister van de RDW of er terugroepacties zijn geweest voor de GLA waarin jij interesse hebt. Het terugroepregister telt van deze generatie GLA ongeveer twee pagina’s met zaken waarvoor de GLA is teruggeroepen naar de dealers. Als de auto alle verbeteringen netjes heeft ondergaan, dan weet je zeker dat het goed zit. De onderhoudshistorie dus goed controleren.

Aandrijflijn

Hoe meer koppel de motor heeft, hoe rustiger de automaat zijn werk doet. Diesels zijn dus erg fijn in een GLA, maar in Nederland niet heel interessant meer.

Controleer of de automaat niet hapert tijdens accelereren. Is dat wel het geval, dan kan dat duiden op versleten koppelingsplaten.

Een kapotte weerstand op de pluspool van de accu komt vaker voor. Dit veroorzaakt dat de startmotor wel ‘inslaat’, maar niet draait, met als gevolg dat de motor dus niet start. De beste oplossing is een bezoek brengen aan de garage voor montage van een nieuwe weerstand. Dit kost niet de wereld, maar is wel een lastige ingreep.

De nokkenas kan defect raken bij bepaalde benzinemotoren gebouwd tussen 16 juli 2015 en 11 september 2015. Elke betrokken auto heeft een nieuwe nokkenas nodig die door een dealer wordt gemonteerd om dit te verhelpen. Controleer bij GLA’s van deze productiemaanden of dat ook is gebeurd.

Aanbod Mercedes-Benz GLA (X156) op Marktplaats

De Mercedes-Benz GLA is populair. Dat zie je ook terug in de aantallen op marktplaats.nl. Op het moment van schrijven bespeuren we ongeveer 250 exemplaren. De prijzen lopen uiteen van ongeveer 14.000 euro tot 50.000 euro. In dat laatste geval heb je dan wel een AMG-versie met 381 pk en weinig kilometers. Voor het totale aanbod van de GLA kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.