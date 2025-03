Formule 1 Lego unaniem een belachelijk groot succes

Dit weekeinde begint het nieuwe Formule 1 seizoen. De merchandise vliegt de winkel uit, vooral de Formule 1 Lego is niet aan te slepen!

We zitten natuurlijk allemaal in de startblokken voor een nieuw Formule 1 seizoen. Het lijkt zomaar spannend te worden nu nationale held Max Verstappen niet beschikt over het meest superieure materiaal in het veld. De trainingen zijn teleurstellend, maar voor zondag is regen voorspeld… Dat wordt genieten.

Ook genieten is het voor de start van het merchandise seizoen. Het Deense Lego doet dit jaar helemaal mee met een heuse Formule 1 Lego serie. Eind vorig jaar stapte het speelgoedmerk in de Formule 1 met maar liefst 29 sets die samenhangen met de Formule 1, en dat waren niet alleen maar de bolides zelf.

Unaniem een belachelijk groot succes

Dat legt het concern vooralsnog geen windeieren. De Formule 1 Lego is, om met een tv-icoon te spreken, unaniem een belachelijk groot succes. De sets zijn niet aan te slepen nu het seizoen op het moment van beginnen staat.

De RB20 van Maximilian Verstappen is in de winkelstraat stijf uitverkocht zo lezen we in de krant van wakker Nederland. Voor wie interesse heeft in de auto’s van Lewis Hamilton of Lando Norris, die heeft nog wel kans van slagen. Op de site van Lego zelf is bestellen overigens nog wel mogelijk.

Nog meer Formule 1 Lego op komst

Voor wie thuis is in Lego heeft misschien al gezien dat de auto’s op de foto’s bij dit artikel niet de “gewone” Formule 1 auto’s van Lego zijn die nu de winkel uit racen. Nee de RB20 en de Ferrari SF-24 zijn er ook als technisch Lego. De schaal van deze Lego is 1:8 en dus flink forser dan wat er nu in het winkelcentrum op de schappen ligt. Zo groot als je arm en te koop voor 229,99 euro. Grote mannenspeelgoed!

De Telegraaf sprak met een winkelier en die heeft al bijna driehonderd bestellingen binnen voor de grotere Formule 1 Lego uitvoering van de auto van Max. Als de auto op 1 mei in de fysieke winkel beschikbaar komt dan heeft de beste man een peloton aan vrijwilligers klaar staan om te helpen met de verkoop. Anders komt hij om in de klanten (zouden die niet weten dat de sets online bij Lego gewoon al te bestellen zijn?).

Zijn jullie in de markt voor de Formule 1 Lego, of zit jullie geld al in het nieuwe abonnement om de races te kunnen zien?