Iveco koopt voortaan elektrische bussen in bij Stellantis

Nog meer eenheidsworst in bedrijfswagenland. Ook Iveco gaat zijn busjes inkopen bij Stellantis.

Wat hebben de Toyota Proace Max, de Fiat Ducato en de Opel Movano met elkaar gemeen? Alles! Ze komen namelijk allemaal uit dezelfde fabriek. Net als de Citroën Jumper en de Peugeot Boxer trouwens. Al vijf merken halen hun busjes dus bij Stellantis. Wellicht niet zo gek voor Fiat, Opel, Citroën en Peugeot, maar voor Toyota is het wel wat aparter.

Maar goed, als vijf merken dezelfde bussen kunnen verkopen, dan kan daar nog wel een merk bij. Dat zesde merk is Iveco. Het Italiaanse merk dat al groot is in de bedrijfswagenmarkt heeft een overeenkomst gesloten voor tien jaar met Stellantis om twee elektrische bussen uit de stal van Stellantis te kunnen gaan verkopen met een Iveco logo erop. Wij plakten het logo alvast op de Fiat e-Ducato.

Batterij-elektrische bedrijfswagens

Het gaat dus om twee types volledig elektrische bedrijfswagens. Te weten de grootste uit het aanbod, die ik hierboven al uitgebreid noemde, en een maatje kleiner. Voor de volledigheid, we hebben het dan over het formaat Jumper/Proace.

Iveco (wat staat voor Industrial VEhicle COorporation) bouwt vrachtauto’s en bussen en is van oorsprong een Italiaans bedrijf dat in de jaren zeventig werd opgericht door Fiat Group Automobiles. Sinds 2022 is het een zelfstandig aan de beurs genoteerd bedrijf, maar zoekt nu dus weer toenadering tot Stellantis, waar Fiat tegenwoordig onderdeel van is.

Bussen naast de eDaily

De nieuwe Stellantis bestellers met Iveco logo moeten het volledig elektrische portfolio verbreden naast de al bestaande eDaily van het merk. Deze laatste wordt geproduceerd in de eigen fabriek in Italië.

Het is overigens niet de eerste bedrijfswagen die Iveco elders inkoopt. Er is ook al een overeenkomst met Hyundai waar het merk de Staria gebruikt om een elektrische bakwagen van te maken, de Iveco eMoovy. Die Staria-kloon vinden wij toch wel bijzonderder dan de zoveelste Stellantisbus…