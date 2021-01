Formule 1: onze prognose voor 2021 - Autoblog.nl

Wordt het in 2021 gewoon wachten op 2022 in de Formule 1, of worden we verrast? We vertellen het je nu al, in onze F1 prognose voor 2021!

Zoals elk jaar blikken we ook deze januari weer vooruit naar het F1 seizoen dat komen gaat. Het voelt nog als de dag van gisteren dat het turbulente seizoen van 2020 tot een einde kwam. En dat is ook logisch, want het is nog maar exact drie weken geleden dat de laatste race werd verreden. Dat was bovendien de laatste race van een drieluik in de zandbak. De laatste fix circuleert dus nog een beetje door onze bloedbaan. Pas nu begint eigenlijk het echt lange wachten. Want, als alles dit keer goed gaat, begint het allemaal pas weer op 21 maart in Australië.

Traditioneel gaan we je na een gesprek met de autoblog-waarzegster op de redactie je nu alvast vertellen wat je dit jaar allemaal gaat zien. Maar even traditioneel, kijken we eerst even terug naar wat er geworden is van onze verwachtingen van vorig jaar. Resultaten uit het verleden zijn immers de beste graadmeter voor de toekomst *kuch*. En het valt dit keer gelukkig erg mee.

We schoten namelijk recht in de roos met de voorspellingen dat Mercedes en Hamilton weer kampioen zouden worden. Tevens hadden we al lang door dat Red Bull Racing de tweede kracht zou hebben achter Mercedes en dat McLaren een goede kans had op P3 bij de constructeurs. De teloorgang van Ferrari hadden we een beetje zien aankomen, maar niet zo heftig als uiteindelijk het geval bleek te zijn.

Wel wisten we al dat Renault andermaal niet de aansluiting bij de top zou vinden, dat Hulkenberg halverwege het seizoen een comeback zou maken -jawel!- en dat het silly season een redelijk bloedbad zou worden. De glazen bol had dus behoorlijk goed zijn werk gedaan. Op één punt zaten we er echter wel pijnlijk naast. We dachten in januari van 2020 nog dat Max Verstappen glorieus zou zegevieren in de Grand Prix op Zandvoort. Ouch. Enfin, dat alles gezegd hebbende, kunnen we nu dus kijken naar dit seizoen

Hamilton en Mercedes worden gewoon weer kampioen

Yep, we maken maar meteen de boude claim dat Hamilton en Mercedes in 2021 ook weer kampioen worden. Eigenlijk zou 2020 het tussenjaar worden in de F1, omdat in 2021 nieuwe regels zouden komen. Realistische fans dachten al dat dat het eerste moment zou worden dat andere teams weer een kans hadden. Maar dankzij Corona, zijn de meest ingrijpende regelwijzigingen doorgeschoven naar 2022.

Hoewel er wat dingen aan de vloeren veranderd moeten worden waardoor de teams minder downforce hebben én hoewel Mercedes het DAS-systeem niet meer zal mogen gebruiken, moet Mercedes dus ook in 2021 als de torenhoge favoriet gelden voor beide titels. Eigenlijk is het enige soort van realistische scenario dat HAM en Merc geen kampioen worden, dat Hamilton écht geen nieuw contract tekent bij het team.

De strijd om plek twee bij de constructeurs wordt heel spannend

Zoals we verwacht hadden, was Red Bull Racing afgelopen seizoen duidelijk het tweede team. Daarmee bedoelen we niet alleen dat ze duidelijk minder dan Mercedes waren, maar ook dat ze duidelijk beter dan de rest waren, ondanks dat alleen Max Verstappen dat kon laten zien. Wij hebben echter in de glazen bol gekeken en zien dat dit in 2021 anders zal zijn.

Ondanks dat Red Bull Racing een constante scoorder in huis heeft gehaald met Perez, vermoeden we dat McLaren, Alpine, Aston Martin en Ferrari het Red Bull Racing wel eens moeilijk kunnen gaan maken. McLaren krijgt namelijk een boost met Mercedes-motoren, hoewel het altijd even afwachten is of zo’n huwelijk wordt wat je ervan verwacht. Renault lijkt toch stiekem de weg omhoog weer ingezet te hebben en we geven Alonso, ondanks zijn wat twijfelachtige track record op dit vlak, het voordeel van de twijfel dat hij het team kortstondig omhoog kan tillen. De Spanjaard heeft immers ook geen tijd te verspillen meer.

Bij Aston Martin is het afwachten hoe ze het ontwerp van de W10 voort gaan zetten. Naar verluidt is het team erop gebrand talloze goede mensen aan te trekken die daarbij kunnen helpen. En bij Ferrari tenslotte, tsja daar móet het gewoon beter. En dat zal linksom of rechtsom ook echt wel gebeuren. Ferrari komt immers met die nieuwe motor en krijgt een nieuwe impuls van Carlos Sainz. Als het meezit, kan dus in ieder geval de strijd áchter Mercedes nog leuker worden dan in 2020.

Perez sprokkelt lekker wat punten voor Red Bull Racing, maar kan Verstappen niet bedreigen

Na veel mitsen en maren, heeft Red Bull Racing toch besloten weer een coureur van buiten het eigen programma te contracteren. Zijn naam luidt Sergio Perez. Sinds het team nog in de kinderschoenen stond met David Coulthard en Mark Webber was dat niet meer gebeurt. Voor Checo wordt het zijn tweede kans bij wat op papier een ‘topteam’ is. Eerder reed de Mexicaan, die veel podia en sinds kort ook een zege pakte voor traditionele middenvelders, een jaar voor McLaren.

Dat werd toen echter een deceptie. Hoewel het vaak erger wordt voorgesteld dan het is, had Sergio dat jaar een behoorlijke kluif aan Jenson Button. Daarbij was 2013 überhaupt gewoon een matig jaar voor McLaren. In 2010, 2011 en 2012 waren de Britten nog min of meer geloofwaardige titelpretendenten. In 2013 stonden Button noch Perez ook maar een keer op het podium.

Perez krijgt nu na een goede stint bij Force India/Racing Point, waarin hij onder andere Hulkenberg en Ocon (nipt) versloeg als teammaatjes, acht jaar na dato alsnog kans nummer twee. Maar de omstandigheden zullen niet bepaald ideaal zijn. Dat zijn ze namelijk nooit met Verstappen als teammaat. Daarbij heeft Red Bull Racing al aangegeven dat de auto voor volgend jaar een doorontwikkeling wordt van de RB16. Hij zal zelfs niet eens RB17 heten, maar RB16B. Het is dus nog maar de vraag of Checo dit vals kreng wel onder de knie krijgt, waar Albon en Gasly faalden. Onze voorspelling: Sergio doet het wel iets beter dan zijn voorgangers maar zal ook geen uitdaging vormen voor onze Max.

Vettel neemt sportieve revanche bij Aston Martin

De bij Ferrari bruusk aan de kant geschoven Sebastian Vettel is door velen al compleet afgeschreven. Doch wij onderschatten het hart van de kampioen niet. We hebben wel vaker gezien dat F1 kampioenen soms toch bijzondere dingen kunnen doen voor mindere teams. Zelfs F1 kampioenen die niet per se super hoog aangeschreven worden. Een voorbeeld is Damon Hill in 1997 bij Arrows. Een ander voorbeeld is Hills maatje Jacques Villeneuve, die stiekem ook best aardige dingen deed bij BAR. Als Vettel de moeite neemt het team op sleeptouw te nemen, zien we hem nog wel een paar podia pakken in zijn nieuwe groene bolide.

Haas F1 neemt het stokje van Williams over als absolute kneuzenteam

Bij Haas F1 lijkt het geld definitief op te zijn. Nadat de miljoenen van Rich Energy verdampten waren de auto’s van Gene Haas al erg kaal. Uit het wegsturen van Grosjean en Magnussen ten faveure van Mick Schumacher en Nikita Mazepin blijkt dat het water nu echt aan de lippen staat bij het Amerikaanse F1 team. Dat is nimmer goed nieuws voor de prestaties van een raceteam. In het voordeel van het team spreekt wellicht nog dat ze meeprofiteren van Ferrari’s nieuwe motor. Doch wij vermoeden dat dat niet voldoende is om Williams te verslaan.

Het is namelijk nogal schimmig hoe het nu zit bij Williams qua financiën. Maar de auto leek er vorig jaar in ieder geval wel op vooruitgegaan. Uiteraard was die vooruitgang nog te danken aan de ontwikkeling onder de bezielende leiding van Claire Williams. Voor Claire kwam de voorzichtige wende nadat het team de verkeerde richting in was geslagen onder technische leiding van Paddy Lowe te laat. Maar als de Britten de lijn van vorig jaar een beetje voort kunnen zetten, achten wij George Russell in staat meer puntjes te sprokkelen dan Mazepin en Schumi junior bij elkaar.

Hulkenberg maakt een comeback bij Haas F1

Nikita Mazepin heeft nog geen race verreden, maar nu al een valse start gemaakt in zijn F1 carrière. De flamboyante Rus deed onlangs een niet geïndiceerd borstonderzoek bij een Instagram-model. Toen bleek dat het model het allemaal wel oké vond, was de ophef wellicht groter dan de transgressie. Maar het leed is al geschied.

Nikita, die toch al wat twijfelachtige acties achter zijn naam heeft staan, weet dat er een vergrootglas op hem gericht is. Sponsor Jack & Jones is al afgehaakt bij het team omdat het niet met Mazepin geassocieerd wil worden. Stiekem was Jack & Jones ook gewoon gelinkt aan Magnussen maar soit, we zullen deze potentiële hypocrisie door de vingers zien.

We vermoeden echter dat Nikita, die zichzelf mentaal traint door leugendetector training te doorstaan, ergens toch door het lint gaat. Hulkenberg wil op dat moment eigenlijk niet in de matige Haas F1 stappen. Maar hij zal wel moeten als hij zijn F1 droom levend wil houden. Günther Steiner zal daarna lovende woorden over de Nederlands sprekende Duitser spreken.

Yuki Tsunoda is the real deal

Yuki Tsunoda werd vorig jaar derde in de Formule 2, maar is de beste van de drie F2 coureurs die dit jaar de F1 binnenstormen. Hij zit daarbij ook in de beste auto van de drie. Als Yuki niet leidt aan het ‘beloftevolle Japanner in de F1 syndroom’, kan hij mooie dingen gaan laten zien. Nadeel voor Yuki is dat de druk wel hoog is. Sowieso is dat het geval bij de Red Bull familie, maar het zal echt in één jaar moeten gebeuren. Honda gaat officiëel immers de sport verlaten na dit jaar. Tsunoda kan zich dus niet jarenlang verzekerd weten van een zitje door fabriekssteun zoals sommigen van zijn landgenoten uit het verleden van de sport.

Bottas rijdt zijn laatste jaar voor Mercedes

Tenslotte kunnen we natuurlijk niet afsluiten zonder iets te zeggen over de man van vorig jaar. Valtteri ‘To whom it may concern, fuck you’ Bottas zal in 2021 eindelijk zijn laatste race voor Mercedes rijden. De Fin wint de eerste race in Australië en de race in Sochi en wordt op gepaste afstand van Hamilton tweede in het WK. Daarna wordt hij vervangen door George Russell en gaat hij zich toeleggen op het WRC.