Gooische probleemjongeren spotten de Brink onveilig - Autoblog.nl

Roderick en Egbert-Jan kunnen weer eens niet uit de problemen blijven. Waarschijnlijk worden ze beïnvloed door hun verkeerde vrinden Diederick en Boaz.

Tsja in de rest van Nederland zijn er natuurlijk problemen in deze tijd van het jaar. Arme kinderen die niks vinden onder de kerstboom, auto’s die overal massaal in de hens worden gezet door tokkies, noem het maar op. Maar in het Gooi hebben ze pas echt een heel zwaar leven. In het pittoreske Laren wordt de Brink namelijk andermaal geterroriseerd door kids with guns. Of, oh nee wacht, ik bedoel kids met peperdure spiegelreflexcamera’s.

John Ewbank

Vroeger werden die lokale jeugdigen gewoon nog netjes gedwongen om een paar liedjes te zingen van John Ewbank bij Kinderrrrren voor Kinderrrrrren in ruil voor een pakje Fristi. Tegenwoordig echter steekt de losgeslagen jeugd zomaar wam de straat over, op zoek naar vuur en vlammen uit exotische uitlaten. Drommen van de koters scholen en spannen samen, om de dikbolides van de lokale bevolking op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarbij tonen ze ook nog eens een totaal dedain voor de Corona-regels. Moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeiiiiiiiilijk.

Bont Paard

We schreven al eens eerder over deze schokkende ontwikkeling. Dat was nota bene reeds in april van dit jaar. Burgemeester Nanning Mol wilde de situatie keihard gaan aanpakken. Nadat waarschuwen het rapalje niet bleek af te schrikken, sprak hij zelfs over boetes uitdelen. Maar in de tussentijd, is er kennelijk nog niet veel veranderd.

Kwaliteitspublicatie de Gooi en Eemlander bericht namelijk dat de jeugd in de vrije dagen rond de kerst weer massaal rond café t’ Bonte Peerd Paard bij de Brink te vinden was, op zoek naar Italiaanse raspaardjes en andere bleppers. Tevens tekent het lokale sufferdje fijntjes op dat van enkele handhaving geen enkel spoor te bekennen was. Parbleu!

Is spotten oké?

Wat vind jij, moeten de kleine autoliefhebbers gewoon met rust gelaten worden zodat ze hun spots kunnen uploaden op autojunk.nl? Of is dat spotten jou stiekem een doorn in het oog? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Ferrari F40 gespot door @lexusfan via autojunk.nl

Dank Merel voor de tip!