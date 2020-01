Formule 1: onze prognose voor 2020

Wat zijn onze dromen, wat zijn de verwachtingen en waar kruisen die twee elkaar?





Traditioneel kijken we aan het begin van het jaar uit naar het F1 jaar dat ons te wachten staat. Wie pakt de hoofdprijzen, wie doet mee voor de dagsuccesjes en wie valt er zwaar door de mand? We vertellen het je gewoon nu al, zodat je eigenlijk niet meer hoeft te kijken. Hoewel, héél soms zitten we er ook weleens naast. Maar goed, dat is dan weer grappig om even na te gaan met de kennis van nu. Dus beginnen we maar eens met de afrekening van vorig jaar.

Zoals we tegenwoordig op school leren bij het geven van feedback, moet je de slechte puntjes altijd als een hamburger verpakken tussen de dingen die heel goed gingen. Zo voorspelden we de uiteindelijke winnaar helemaal goed, evenals de manier waarop die winst tot stand kwam (lees: vrij simpel). Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste, dus so far so good.

Wat we ook al goed in smiezen hadden is dat Red Bull en Honda een voortvarend begin van hun relatie zouden kennen. Nog niet voortvarend genoeg om mee de doen voor de titel, maar goed genoeg om met frisse moed door te bikkelen in 2020. Het enige wat we daarbij niet voorspeld hadden is hoe moeilijk Gasly het zou krijgen tegen Verstappen. We hadden Pierre iets betere resultaten toegedicht.

Op een aantal punten zijn we ook volledig de mist ingegaan. Dat Renault de aansluiting bij de top ging vinden was achteraf gezien wat te optimistisch gedacht. Dat Alfa Romeo de verrassing van het jaar ging worden viel uiteindelijk ook wel tegen. En dat McLaren na een matig 2018 nog verder terug zou zakken hadden we ook verkeerd gezien. Máárrrr, we hadden dan wel weer gelijk betreffende de problemen van Racing Point en Williams. Al met al was onze glazen bol dus van best hoge kwaliteit.

Goed, dat voor een beetje context over hoe serieus je het onderstaande allemaal moet nemen en dan nu zonder verder oponthoud naar de voorspellingen voor 2020!

Hamilton en Mercedes worden gewoon weer kampioen

Wie durft er nog tegen Mercedes te wedden? Wij niet in ieder geval. Ook in dit laatste jaar van het huidige Concorde Agreement zien we geen einde komen aan de zegereeks die team zilver inzette aan het begin van dit hybride-turbotijdperk. Heel even dachten we na de wintertests van vorig jaar dat Ferrari de aardige vorm van 2018 door kon trekken, maar toen het seizoen van 2019 daadwerkelijk begon scoorde Mercedes meteen een zwik 1-2tjes. Pas in Monaco werd de reeks doorbroken toen Vettel een tweede plek pakte. Kortom, Mercedes had weer lopen zandzakken.

Vandaar gaan wij mee in de theorie van Michael Bleekemolen en denken we dat Mercedes gewoon nog veel over had. Het zou ons niet verbazen als over twintig jaar blijkt dat de zilveren daadwerkelijk van hogerhand opdracht hebben gekregen het ietsje rustiger aan te doen in de tweede seizoenshelft om niet álle F1-kijkers weg te jagen. De sport heeft immers eigenaren uit het land van de WWE tegenwoordig. Als de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi een indicatie was, dan moeten Ferrari en Red Bull Racing héél veel tijd vinden om een kansje te maken. Dat terwijl Ferrari eerst nog maar eens moet zien dat het ongeveer net zoveel vermogen uit de motor kan halen als vorig jaar.

Red Bull Racing wordt de tweede macht

Met het oog op het laatste verwachten we dat Red Bull Racing komend jaar Ferrari voorbij steekt in de pikorde. De Italianen moesten aan het eind van het jaar een stapje terug doen, terwijl Honda gestaag doorwerkt om extra vermogen los te peuren. Bovendien is er bij Red Bull Racing ook nog wat te halen op het gebied van het chassis. Normaal gesproken was dat een kracht van het team, maar vorig jaar was de Mercedes op dit vlak beter. Adrian Newey mag en kan dat niet over zijn kant laten gaan en zal vast wat tweaks vinden om de RB16 beter te maken. Desalniettemin verwachten we niet dat Red Bull Racing ook Mercedes voorbij zal schieten. Als Newey en consorten het écht briljante idee vorig niet konden vinden, waarom dit jaar dan wel?

McLaren vormt met Ferrari de Formule 1.25

McLaren kende vorig sezoen onverwacht een bijzonder sterk jaar. We vreesden dat de Britten uit Woking hun landgenoten uit Grove achterna zouden gaan na het verlies van Alonso. Zeker omdat een klantenmotor van Renault nou ook niet bepaald als een garantie voor succes klinkt. Maar onder bezielende leiding van Andreas Seidl (ex Porsche Le Mans) en met twee capabele jonge honden achter het stuur in de vorm van Sainz en Norris wist het team uiteindelijk afgetekend de titel best of the rest op te eisen. McLaren heeft in tegenstelling tot andere teams al expliciet aangegeven dat het 2020 níet laat voor wat het is in afwachting op 2021. We verwachten dan ook dat team oranje zich verder afzet van de grauwe middenmoot en zich wellicht kan meten met het terugvallende Ferrari.

Renault vindt níet de aansluiting met de top en voor veel teams wordt 2020 een ‘tussenjaar’

Ja, die fout maken we natuurlijk niet twee keer achter elkaar. Na enkele jaren van trage verbetering beleefde Renault vorig jaar een terugval. Nico Hulkenberg is de kop van jut geworden, maar het lag natuurlijk niet aan de Duitser dat het bij de Régie voor geen meter liep. Sterker nog, Nico bleef redelijk in de buurt van de nieuwe kopman Ricciardo, die nog altijd als een van de betere coureurs op de grid geldt. Opvolger Ocon moet dat eerst maar eens proberen te evenaren.

Nee, waar het bij Renault echt fout gaat is de instelling van bovenaf. Teambaas Cyril Abiteboul lijkt steken te laten vallen. Onlangs liet Ricciardo bijvoorbeeld optekenen dat hij in veel weekenden maar weinig communiceert met Cyril. Maar het nog grotere probleem is dat Renault maar half gecommitteerd lijkt te zijn aan winnen in de F1. Ze lijken content te zijn met ‘meedoen’ en trekken de beurs niet ver genoeg open om echt competitief te zijn. Het is voor de Fransen wat dat betreft wachten op het moment dat de budget cap ingaat in 2021. In de tussentijd verwachten we weinig van team geel.

Helaas geldt dat laatste waarschijnlijk ook voor veel andere teams. Het is namelijk niet meer dan logisch. Stel je bent Haas F1, Alfa Romeo Orlen of Alpha Tauri. Je weet al jarenlang dat je een straatlengte tekort komt op de echte top om mee te doen voor overwinningen en je financiële middelen zijn beperkt. Ga je dan al dat geld stukslaan op een auto die nog één jaar meekan in de hoop dat je opeens een seconde per ronde harder gaat? Of ga je vast aan de slag voor 2021 om vanaf dat moment goed voor de dag te komen? Voor de meeste teams zal die afweging al snel uitslaan richting de tweede optie. Tuurlijk komt Haas F1 met een nieuwe vloer, maar als die niet werkt zijn ze er ook snel klaar mee. Hooguit Racing Point zien we nog wel wat vooruitgang boeken: zij hebben na een matig 2019 wat te bewijzen en op papier de middelen om dat ook te doen.

Zandvoort wordt een glorieuze optocht gewonnen door Max Verstappen

We hadden ook flauw kunnen zijn met de voorspelling ‘Zandvoort gaat niet door vanwege milieuorganisatie’, maar laten we de pret na onze eerste voorspelling over Hamilton en Mercedes niet helemaal bederven. We vermoeden dat het sprookje gewoon bewaarheid wordt. Het moet gewoon gebeuren, linksom of rechtsom. Desnoods met wat hulp van Liberty Media en de hierboven genoemde WWE-praktijken. Straatfeest.

Nico Hulkenberg komt halverwege het seizoen terug, bij een van Red Bulls teams…of bij Williams

De F1 carrière van de Nederlands sprekende Duitser Nico Hulkenberg leek vorig jaar met een nachtkaars uit te gaan, maar we denken dat Der Nico nog niet klaar is met de F1. Gezien de leeftijd van de Germaan moet een comeback dan wel niet lang op zich laten wachten. De grootste kansen voor de Hulk zien we bij Red Bull, via twee opties.

Als Red Bull als team niet presteert maar Albon in de buurt blijft van Verstappen, dan vliegt Kvyat er bij Alpha Tauri uit ten faveure van Hulkenberg. Een ontslag of demotie van Kvyat is immers vrijwel een garantie voor succes van Verstappen een race later. Als Albon zich niet verbetert ten opzichte van onze Max kan Red Bull Racing ook nog altijd besluiten om hem direct te vervangen met de Hulk. Immers is de Duitser praktisch Ricciardo alleen dan met een iets minder brede lach.

Als de Hulk desperaat wordt kan hij wellicht nog kijken of er bij Williams een plek vrijkomt. Rookie Nicolas Latifi gaat daar natuurlijk tegenvallen en dan is het de vraag ‘hoe erg’. Het zal lastig zijn om de Canadees aan de kant te schuiven omdat zijn vader het team drijvende houdt met Canadese Dollars, maar als Latifi echt véél te langzaam is komt er misschien toch een mogelijkheid. Hulkenberg moet zich op dat moment realiseren dat Russell verslaan in dezelfde auto hem weer een beetje meer glans geeft.

Het silly season wordt een bloedbad

De contracten van Vettel, Hamilton, Verstappen en Bottas lopen allemaal af en dan is er nog de vraag of Mercedes als fabrieksteam wel in de F1 actief blijft na het seizoen van 2020. Dat kan maar een ding betekenen: je kan nu vast popcorn inslaan voor het silly season van dit jaar.

Verwacht jij nog opvallende dingen, bizarre coureurswissels of nieuwe winnaars? Laat het weten in de comments!