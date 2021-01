Lewis Hamilton is nu officieel een werkeloze - Autoblog.nl

Het is officieel, Sir Lewis Hamilton mag een UB40 formulier aan gaan vragen bij de Britse regering. Skeer.

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Lewis Hamilton werd afgelopen seizoen voor de zevende keer wereldkampioen in de Formule 1. Hij evenaarde daarmee het record van Michael Schumacher en heeft inmiddels al meer races gewonnen dan de traditie-Rekordmeister. Daarna is de Brit ook nog tot Sir verheven door de Queen, wat nog steeds wel ‘een dingetje’ is in Old Blighty.

Maar gisteren moet een lastige dag geweest zijn voor LH44. Hij is sinds die dag namelijk officieel werkeloos. Het is dat het UB40 formulier waar de gelijknamige band naar genoemd is niet meer bestaat, maar anders zou Lewis ‘m wellicht aan hebben kunnen vragen. Hoewel, er zal vast ook wel een vermogenscheck zijn en dergelijke…

Beetje een gebbetje natuurlijk dit alles, maar feit is dat het contract dat Lil’ Lewis had bij het F1 team van Mercedes voorbij is en dat er nog altijd geen nieuwe deal op papier staat. Nou hebben beide partijen altijd aangegeven ‘dat het uiteindelijk wel goedkomt’ en daar gaan we ook nog steeds vanuit. Maar op een gegeven moment begint het natuurlijk toch te kriebelen. Is er meer aan de hand?

Misschien wel, volgens kwaliteitspublicatie Corriera dello Sport. Dit vooraanstaand Italiaans nieuwsinstituut meent namelijk te weten dat er in November al een superdeal op tafel lag voor HAM. Het zou gaan om een nieuwe verbintenis van vier jaar ter waarde van een astronomische 50 miljoen Euro per jaar. Doch naar verluidt hebben een aantal hoge piefen in de top van Daimler voordat pen papier raakte gezegd ‘nein!’.

Voor deze hoge piefen zou het problematisch zijn Hamilton, die toch al een vorstelijk salaris geniet, een dikke loonsverhoging te geven. Het concern wordt namelijk fors geraakt door het Coronavirus en moet tegelijkertijd hervormen voor de bouw van EV’s. Veel banen zijn daardoor al verloren gaan bij Daimler en andere staan nog steeds op de tocht. Een enorm grote bak geld aan iets frivools als de F1 uitgeven ‘oogt dan niet zo lekker’.

Naast het hoge bedrag zou naar verluidt ook de duur van het contract een probleem vormen voor Daimler. Hamilton zet graag in op een nieuwe deal van vier jaar, die hem tot de vooravond van zijn veertigste verjaardag zou brengen. Daimler legt zich liever vast voor slechts twee jaar. Misschien heeft dat laatste ook wel te maken met flexibiliteit houden om eventueel de sport te verlaten, denken wij dan.

Enfin, linksom of rechtsom hoeven we ons natuurlijk geen zorgen te maken om LH44. Maar wellicht heeft hij zijn hand in ieder geval voor wat betreft een blubberdik nieuw contract dus toch wat overspeeld. Nu iedereen heeft kunnen zien dat George Russell ook best wel hard kan rijden met de W11, vraag je je immers ook af of dat niet de ogen van sommige mensen geopend heeft. Tevens valt het nog even te bezien hoe nieuwe aandeelhouder INEOS tegen de zaken aankijkt. Wat denk jij, gaat Lewis toch gewoon nog jaren door bij Mercedes? Of is de grote verrassing der grote verrassingen in de maak? Laat het weten, in de comments!