Klaar? Aanvragen maar! Subsidieloket elektrische auto geopend - Autoblog.nl

Vanaf vandaag kun je weer bij het subsidieloket terecht met een elektrische auto. Je moet er wel snel bij zijn, het potje is niet heel groot

Handen bij de knoppen, vanaf 09:00 zal het subsidieloket voor een nieuwe elektrische auto weer geopend worden. Het loket ging voor het eerst open op 1 juli 2020. Het ging toen in korte tijd enorm hard met de aanvragen. Zo hard dat het potje na acht dagen al helemaal was leeg getrokken.

Om te voorkomen dat de potjes voor de komende jaren ook meteen op zouden raken, werd de regeling stopgezet. Tot vandaag, want vanaf 09:00 gaat het loket weer open om een aanvraag te doen voor 4.000 euro subsidie op een nieuwe elektrische auto. In verwachting met juli vorig jaar, zal de pot nu nog sneller opgaan. Dat komt omdat er al voor een deel van de subsidiepot van 2021 is gesnoept.

Mager potje voor 2021

In vergelijking met 2020 is er slechts een schijntje beschikbaar. Net als tickets voor Tomorrowland, of een bestelling voor een PlayStation 5, zal ook het aanvragen voor subsidie binnen no-time “uitverkocht” zijn. Vorig jaar was er een jaarbudget van 10 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op een nieuwe elektrische auto. Nu is daar nog maar 1,1 miljoen euro van beschikbaar voor heel 2021. Eigenlijk was er 14,4 miljoen euro gereserveerd voor dit jaar, maar dat geld is er al grotendeels doorheen gejast omdat het werd gebruikt voor de aanvragen in 2020.

Subsidie gebruikte elektrische auto

De veel minder populaire subsidie op gebruikte elektrische personenauto’s van 2.000 euro is ruimschoots beschikbaar. Ook voor deze groep gaat het subsidieloket om 09:00 open. Het beschikbare budget is met 13,5 miljoen euro een stuk ruimer.