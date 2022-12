Formule 1 trekt de knip voor nieuwe vrouwelijke raceklasse

Wij dachten dat het niet meer kon in het woke 2022, maar de Formule 1 gaat even keihard discrimineren en trekt de knip voor een vrouwelijke raceklasse.

Het is 2022 en dat betekent dat je als witte heteroman in sommige takken van sport een bedreigde diersoort bent. De meeste universitaire opleidingen, met uitzondering van de meest nerderige, zijn tegenwoordig het domein van de vrouw. En ook in de media blijkt dat vrouwen, met name die van LHBTI-persuasie, superieure, onfeilbare wezens zijn. Eraan twijfelen betekent haast automatisch gecancelled worden. De realiteit is soms wat weerbarstiger. Het gerucht wil zelfs dat dit ook maar gewoon mensen zijn, zoals de rest van ons.

Nu zijn wij van autoblog natuurlijk pro-vrouw. Echter, wil het feit wel dat vrouwen niet zo succesvol zijn in die andere passie van ons, namelijk de Formule 1. Er heeft wel eens een handjevol vrouwen meegedaan en een daarvan scoorde zelfs een half puntje. Dat was echter in een race waarin bijna iedereen uitviel…Dus ja, objectief gezien houdt het allemaal niet over.

Nou zou je kunnen concluderen dat er iets intrinsieks in de man dan wel vrouw zit waardoor mannen beter zijn in autorijden of in ieder geval in racen. Maar, dat mag niet in deze tijd. Of tenminste, het ligt eraan welke feminist (m/v/i) je het vraagt. Het kan nog wel eens voorkomen, dat men tegelijkertijd zegt dat je geen verschil mag maken en dat alles aan een gebrek aan kansen ligt, maar dat dezelfde persoon wel vóór een mannen en vrouwencategorie is op de Olympische Spelen.

Dat laatste betekent dan automatisch weer wel, dat er dus toch ergens een scheidslijn bestaat tussen wat een vrouw en een man is, bijvoorbeeld qua genen of hoeveelheid testosteron in het lichaam. Maar ja, dat is dan weer een beetje lastig te verenigen met woke. Dus het blijft allemaal moeilijk laveren voor de wokies.

Formule 1

Het idee dat kansenongelijkheid de reden is voor het gebrek aan vrouwelijke coureurs, achtten wij anno 2022 eigenlijk niet zo houdbaar. De Formule 1 en de teams zouden elke kans om een vrouw aan te nemen als coureur met alle handen die het heeft aannemen. Uiteindelijk is de Formule 1 immers uitermate commercieel. Niks zou nu commercieel interessanter zijn dan een vrouwelijke Formule 1 coureur. Niet voor niks had Danica Patrick ook nooit gebrek aan sponsoren, ook bij wat toch vaak middelmatige resultaten waren.

Het enige obstakel lijkt dus toch die snelheid te zijn. Een vrouwelijke F1 coureur die net zo snel is als Lance Stroll zou gebeiteld zitten in de koningsklasse (m/v/i). Maar ja, Tatiana Calderon was de laatste vrouw die de F2 gehaald heeft en kwam daarbij niet in de buurt van wat Nicolas Latifi klaar heeft gespeeld in de hoogste opstapklasse. Tsja, dan gaat iedereen het als een gimmick zien en werkt het dus niet.

Meer kansen voor vrouwen in autosport

Een aantal jaar heerst nu de gedachte dat het probleem misschien tóch aan kansenongelijkheid en gebrek aan voorbeelden ligt. Omdat in autosport de auto eigenlijk ‘het werk doet’, lijkt het immers zo gek dat een vrouw niet hetzelfde niveau zou kunnen halen. Zodoende is er sinds enkele jaren de W Series, een klasse speciaal voor vrouwen. Hierin wordt gereden met licht aangepaste F3 bolides.

Jamie Chadwick is in alle jaren kampioen geworden en heeft daarmee flink wat prijzengeld gepakt om de F1 opstapklasses te bestormen. Dat was namelijk eigenlijk het doel van de W Series: de kampioen klaarstomen voor de (F4) – F3 – F2 – F1 ladder. Echter, hoewel Chadwick al een tijdje aan Williams gelinkt is, is dit er niet van gekomen.

Volgens de dame die sneller is dan Schumacher, komt omdat ze nog altijd niet genoeg steun had om bij een topteam in de F3 in te stromen. En, daar heeft ze gelijk in, dat is wel nodig om daar goed voor de dag te komen. Ook al zijn de bolides ‘gelijk’, is in de F3 ook het ene team het andere niet. De beste stoeltjes kosten al snel 1,5 miljoen Euro per jaar. Chadwick gaat volgend jaar haar geluk beproeven in Amerika, in een opstapklasse voor de IndyCar Serie.

F1 Academy naast W Series?

Nu de W Series het financieel lastig heeft -de laatste drie races van dit jaar werden *kuch* gecancelled- gaat de Formule 1 zelf maar de handschoen oppakken. Al een tijdje was bekend dat men een initiatief op touw heeft gezet genaamd de ‘F1 Academy’. Officieel komt de F1 Academy te bestaan ‘naast’ de W Series, hoewel het voortbestaan van dat laatste kampioenschap nu wel twijfelachtig lijkt. De races in de W Series werden doorgaans immers ook al georganiseerd in het kader van F1 races.

Verschillen zijn er ook tussen beide klasses. Er is een financieel verschil voor de coureurs, want die mochten in de W Series gratis instappen. Bij F1 Academy legt de Formule 1 weliswaar veel subsidie bij (150.000 Euro per jaar subsidie), maar moeten de coureurs (v) nog altijd dit bedrag ook zelf matchen. Ander groot verschil is de auto: in de W Series is dat zoals gezegd min of meer een F3 auto, bij F1 Academy gaat het om iets wat meer lijkt op de F4.

Teams

De Formule 1 heeft nu ook de vijf teams aangekondigd die elk drie auto’s gaan runnen. Dit zijn bekende namen uit de F3 en F2, te weten ART, Campos, Carlin, het Nederlandse MP motorsport en Prema. In drie weekenden zullen in totaal 21 races verreden worden. De racekalender moet nog vormgegeven worden, maar het ligt in de lijn der verwachting dat deze races tijdens Grand Prix weekenden plaats zullen vinden. Zo kunnen de jonge coureurs (v) hun kunsten vertonen aan de F1 teams waar ze ooit terecht hopen te komen.

Of er groot talent aangeboord zal worden, moet de tijd leren. Het zal wel nodig zijn, als de jonge coureurs ook echt de F1 willen halen. FIA-baas Ben Sulayem wil voorlopig namelijk niks weten van een quotum in de Formule 1. Daarover spreken noemt hij zelfs ‘onaangenaam’. Ze moeten er komen omdat ze het verdienen, aldus de Emirati. Wij kijken in ieder geval vast uit naar het debuut van Maxine Verstappen.