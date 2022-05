Audi en McLaren deal is een nieuwe soap

Het ziet ernaar uit dat Audi en McLaren niet heel erg makkelijk een setje zullen worden.

De entree van Volkswagen in de Formule 1 verloopt vooralsnog niet heel erg vlekkeloos. Normaliter bereidt een fabrikant zich voor, dan maakt men afspraken en vervolgens kondigt men de intrede aan.

In dit geval gingen de geruchten al lange tijd. Volkswagen gaat de Formule 1 in, dat heeft Herbert Diess (de grote VW-topman) bevestigt. Dat gaan ze doen met de merken Audi en Porsche. Het is enerzijds de bedoeling dat Red Bull en Porsche gaan samenwerken, anderzijds moeten McLaren en Audi elkaar vinden. Dat laatste lijkt niet te gaan gebeuren.

Audi en McLaren

De reden is uiteraard van financiële aard. McLaren wil zijn huid het liefste heel erg duur verkopen (als ze dat al gaan doen) en Audi wil zo goedkoop mogelijk instappen. volgens Automotive News Europe is McLaren echter te veel aan het dwars liggen. Audi wil namelijk niet alleen de motorenleverancier worden van McLaren, ze willen ook de leiding over het team.

En daar wringt de schoen voor Audi en McLaren. Ze zien het best wel zitten om de motoren van Audi af te nemen, maar daar moet het dan ook bij blijven. Nu kun je je afvragen in hoeverre McLaren de boot kan afhouden. Financieel gaat het niet al te best met het merk en het team, dus een gezonde financiële injectie van een grote fabrikant is niet alleen een vloek, ook een zegen.

Alfa Romeo

Daarbij valt het nog maar te bezien in hoeverre Audi achter McLaren aan blijft gaan. De tweede optie is inmiddels ook duidelijk: Alfa Romeo. Niet dat Audi Alfa gaat overnemen. Alfa Romeo is niet meer dan een naamsponsor voor het Sauber Formule 1-team. Wellicht dat Sauber meer interesse heeft dan McLaren. Als derde optie noemt men Aston Martin, dat op dit moment de moneypit is van Lawrence Stroll.

Opvallend is overigens dat zowel Audi als Porsche op dit moment hun eigen motoren aan het ontwikkelen zijn. Waar Audi en Porsche veel techniek delen qua straatauto’s, gaan ze beide hun eigen F1 motor ontwikkelen.

