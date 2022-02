Schumacher leidt smadelijke nederlaag tegen een vrouw

Mick Schumacher heeft een zware pijp gerookt in strijd met een vrouw.

Niet alleen Lewis Hamilton, maar ook de Race of Champions maakt dit weekend een LL Cool Jesque comeback. Vorig jaar werd het klassieke evenement waar de kampioenen uit verschillende raceklasses het tegen elkaar opnemen niet georganiseerd. Het jaar ervoor wel, maar alleen in virtuele vorm. Dat alles had natuurlijk te maken met de Rony Rona. Dit jaar is de ‘RoC’ echter terug van weggeweest en wel met een ijsfestijn in Zweden.

Noorwegen en Finland doen het goed in de Zweedse sneeuw

Gisteren werd al de Nations Cup verreden. Noorwegen zegevierde daarin door de inspanningen van vader en zoon Solberg. Die twee voelden zich natuurlijk als een vis in het water op het bevroren ijs van Pite Havsbad. Ook het Finse team bestaande uit Mika Hakkinen en Emma Kimilainen deed het goed, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. Team Duitsland, bestaande uit Vettel en Schumacher en Team Groot-Britannië, bestaande uit Jamie Chadwick en David ‘de Kaak’ Coulthard, werden al snel uitgeschakeld.

Loeb verslaat Vettel

Vandaag staat het individuele programma op het…programma. Dit werd uiteindelijk gewonnen door wie anders dan Sébastien Loeb, de ietwat lompe racegod uit Frankrijk. Loeb versloeg in de finale niemand minder dan viervoudig F1 kampioen Sebastian Vettel. Daarmee is nog een bewezen dat variaties op de naam Sebastian je 5 pk extra geven. Maar waar Seb dus revanche pakte voor zijn matige optreden voor team Duitsland gisteren, rookte zijn teammaat Mick Schumacher andermaal een zware pijp.

Schumacher verliest van Jamie Chadwick

Schumacher junior lag namelijk al vrij snel uit de competitie toen hij verloor van Jamie Chadwick. De tweevoudig W Series kampioene leek na de eerste van twee rondjes nog op een nipte nederlaag af te stevenen. Daarna sloeg ze echter toe in de tweede ronde en snoepte de Haas F1 coureur een seconde af. We zouden ‘The War’ kunnen noemen in deze klassieke Duitsland-Engeland, maar dat doen we maar niet, want dan zou dit wel eens een controversieel onderwerp kunnen worden.

Vrijdagsessies voor Williams?

Chadwick mocht het na haar zege opnomen tegen IndyCar-held Colton Herta. Tijdens deze shoot-out spinde ze echter van de baan dus een plek bij de laatste zestien was het eindstation. Wat Chadwick dit jaar gaat doen is nog niet duidelijk. Wel zeker is dat de snelle Britse in principe geen plannen heeft om voor een derde titel te gaan in de W Series. Door haar tweede titel in de W Series, heeft ze inmiddels voldoende superlicentie punten verzameld om in ieder geval in testsessies op de vrijdag mee te mogen doen in de F1. Via haar rol als testcoureur voor Williams, lijkt dat dus een realistisch scenario. Zoiets kan het armlastige Williams immers ook eventueel een plethora aan sponsors opleveren.

F2 of F3?

Voor de inmiddels 23-jarige Chadwick, is het stiekem eigenlijk (hoog) tijd voor een seizoen in de Formule 3 of Formule 2, om daarna echt een gooi naar een racezitje in de F1 te doen. Doch Chadwick heeft eerder al aangegeven dat niet te willen doen, tenzij ze een zitje kan bemachtigen in een topteam. Op zich snappen we dat wel. Als je niet bij ART of Prema zit, is het immers haast onmogelijk om mee te doen voor zeges.

De geijkte opstapklasses volledig overslaan, lijkt echter ook geen optie. Twee jaar geleden gaf Chadwick zelf ook aan dat ze zich nog niet klaar voor de F1 voelde. Denk jij dat we de beste vrouwelijke coureur van dit moment terug gaan zien in de F1? Laat het weten, in de comments!