Heet! Dit zijn de eerste kiekjes van de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Niks doet het hart van de petrolhead sneller kloppen dan een nieuwe Alfa Romeo coupé. Zie hier de eerste detailfoto’s van de Giulia SWB Zagato!

Onlangs berichtte collega @willeme reeds dat er alweer een nieuw model van Alfa Romeo aan zit te komen. Is het een elektrische C-segmenter die het merk zo hard nodig heeft? Natuurlijk niet! In plaats daarvan komt Alfa Romeo opnieuw op de proppen met een nicheproduct. En wel eentje van het type waar het merk zo goed in is: een sportieve coupé.

SZ

Alfa Romeo werkt voor de nieuweling opnieuw samen met Carrozzeria Zagato, zoals het dat in het roemruchte verleden al vaker deed. Als een echte Italiaanse designer is Zagato niet per se trouw aan Alfa, ze doen immers ook allerlei andere merken. De bekendste Alfa die men linkt aan de naam Zagato is waarschijnlijk de SZ. Echter ironisch genoeg werd die juist getekend door Robert Opron en Antonio Castellana, destijds in dienst van Centro Stile Fiat.

Centro Stile

De naam was een verwijzing naar de Alfa Romeo Giulietta Sprint Zagato, die als spirituele vader van de SZ moest gelden. Die Giulietta was dan wel weer een design van Zagato. Enfin, het was dus weer lekker Italiaans allemaal. Terug naar de Giulia SWB Zagato: deze wordt mogelijk nog dit jaar officieel onthuld, maar vandaag zijn er al wat kiekjes uitgelekt. Een ouderwetse teaser dus.

Kuipstoelen en rolkooi

We zien onder andere carbon kuipstoelen en een rolkooi daarachter. Het idee van een vierzits coupé in lijn met een M4, lijken we dus te kunnen vergeten. Of deze Gjuul in tegenstelling tot de SZ een double bubble roof krijgt, zoals het een Zagato betaamt, kunnen we nog niet zien. Wel zien we lichtunits met Alfa’s nieuwe signatuur die we kennen van de Tonale en gelifte Giulia/Stelvio. Tevens zijn er zo te zien ’telefoonvelgen’. Natuurlijk prijkt het logo van Zagato op de flank, alsmede een klavertje vier.

Onderhuids baseert de Giulia SWB namelijk op de Giulia Quadrifoglio, zij het dus met een verkorte wielbasis. De 2.9 V6 onder de kap wordt waarschijnlijk nog iets verder gekieteld dan in de Giulia Quadrifoglio GTA(m), waarin deze 540 pk levert. Ook de prijs zal vermoedelijk nog wat hoger liggen dan die van de GTA’s. En dan hebben we het dus over echt fors hoog, want die GTA’s waren ook al niet echt goedkoop…Maar ach, koop dan?