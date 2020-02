Vettel en Leclerc opteren niet voor het Soy Boy leven

Als echte F1 coureurs scheuren Leclerc en Vettel liever zoveel mogelijk herten uit elkaar.

Goed voorbeeld doet goed volgen luidt het gezegde. Afgaande op de resultaten, geeft Lewis Hamilton al jaren het goede voorbeeld in de F1. De Britse veelwinnaar wint immers alles wat los en vast zit. Geen wonder dus dat zijn concurrenten naar hem kijken om misschien nog wat te leren. Een van de dingen waar Lewis naar eigen zeggen een voordeel uit haalt is zijn dieet. De zesvoudig kampioen is namelijk al een tijdje veganist. Nu blijkt dat in een desperate poging de Mercedes-coureur te evenaren, Vettel en Leclerc dit dierloze dieet ook maar eens geprobeerd hebben.

Vettel liet in December al aan Blick weten dat hij zes weken lang een verganistisch dieet geprobeerd heeft. De Duitser vond uiteindelijk dat het niet voor hem werkte. Wel eet hij nu naar eigen zeggen wat minder vlees en meer groenten dan voorheen. Bij de introductie van de SF1000, vertelde Leclerc dat hij een vergelijkbare ervaring had. Ook hij probeerde deze winter een veganistisch dieet, maar hij voelde zich er niet helemaal ‘wel’ bij. Dit ondanks/dankzij een gewichtsverlies van vier kilo:

Ik heb geprobeerd om veganistisch te eten. Ik voelde mij niet helemaal perfect met dat dieet. Voeding is een heel individuele zaak

Voorlopig geen soya-bonanza voor de Ferrari-coureurs dus. De gedachte die toch bij ons op kwam borrelen na dit bericht: stel nou dat Hamilton gewoon net doet alsof ‘ie veganistisch is, in de hoop dat zijn concurrenten dat nabootsen en al hun spierballen verliezen…Wat een diabolische strategie zou dat zijn van de wereldkampioen. Zijn Leclerc en Vettel er weer ingetuind? Moeten ze toch al hun eten uit de tuin halen? Of kunnen ze beter Lewis’ auto kopiëren in plaats van zijn dieet? Laat het weten, in de comments!