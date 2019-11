Rij als een koning in deze Mercedes

Een Belgische koning, welteverstaan

Wie heeft er in zijn jongere jaren niet altijd heerser van een land willen zijn? Koning, keizer, misschien zelfs dictator. Een deel van dat leven is immers dat je in een dikke auto mag (laten) rondrijden. Een flinke Range Rover, BMW of Jaguar, bijvoorbeeld. Een flinke wagen die laat zien dat je toch nét wat anders bent dan het gepeupel dat op straat rondloopt. Welnu, een deel van dat leven kan je nu nabootsen. Als je ruim 40.000 euro op je bankrekening hebt staan, dan.

In België staat namelijk de ex-Mercedes-Benz S-Klasse van de Belgische koning Albert te koop. Hij heeft de taak van koning doorgegeven aan zijn zoon, dus dan heb je zo’n dikke Merc ook niet nodig. Of hij heeft een nieuwe gekocht? Wie zal het zeggen.

Hoe dan ook, de Merc staat bij Gem Classic Cars te koop voor 43.900 euro. De Merc heeft 82.000 kilometers gelopen en stamt uit bouwjaar 2002. Het gaat hier dus om het W220-model. Onder de motorkap zit volgens de beschrijving de 6.3 liter-V8 die 450 pk naar de achterwielen stuurt.

Het leukste aan de auto ligt echter niet onder de motorkap, maar daar net naast. Net achter de koplampen is namelijk plek voor twee vlaggetjes! Hoe vet is dat? Daardoor lijk je pas écht op een koning, keizer of dictator. Of op z’n minst een ambassadeur. De man of vrouw die deze auto aanschaft krijgt ook twee kleine Belgische vlaggen mee die op de auto passen.

Andere leuke dingen: de auto komt inclusief een S63-brochure – volgens de handelaar ‘waarschijnlijk’ unieker dan de auto zelf – en een mobiele telefoon. Een eenvoudige Nokia 6210 van rond de eeuwwisseling, die eveneens bij de auto hoort. Bij de foto’s van de auto staat een flinke, Franstalige optielijst, dit is waar het een beetje verwarrend wordt.

De handelaar omschrijft de auto namelijk als een S63 met een 6.3 liter-V8 die met S63-brochure wordt geleverd. Dit laatste klopt volgens de foto’s. Wie echter naar de motorfoto’s kijkt, ziet daar V12 staan. Volgens de optielijst heeft deze AMG de 5.8 liter-V12 die ook in de S600 werd geleverd. Dat betekent 372 pk uit deze turboloze benzinemotor. Minder kracht, maar tegelijkertijd staan V12’s erom bekend soepeler te rijden dan V8-motoren. Vermoedelijk was dat de gedachtegang van de toenmalige Koning der Belgen.

Kopen? Gem Classic Cars is zo’n veertig kilometer rijden van Brussel vandaan. Of, als je meer wil weten over de koophistorie van Koning Albert, kan je hier lezen over zijn Porsche 911 Turbo cabrio.

Dank aan Robin voor de tip!