Forse ‘facelift’ voor BMW M2: maken of kraken?

Een facelift voor de BMW M2, maar dan niet van het merk zelf. Moeten ze in Beieren met een schuin oog meekijken?

Het is alweer twee-en-een-half jaar geleden dat BMW het doek trok van de tweede generatie M2 (G87). De benjamin van M heeft een historie van ‘het buitenbeentje zijn’. De voorloper, de 1 Series M Coupé (E82), was een soort verzameling van M-kliekjes en niet eens een M-motor. De M2 (F87) voelde wat dat betreft ietsje meer eigen, maar nog steeds met een niet-M-motor (N55). Behalve als je de Competition nam, dan kreeg je hetzelfde blok als in de grote broers M3 en M4. Het is die logica die van toepassing is op de G87: je krijgt dezelfde S58 zes-in-lijn als de M3 en M4.

Controversieel

Nu is de BMW M2 het buitenbeentje vanwege de plaatsing: het is het enige model uit de 1- en 2 Serie-reeks dat niet op het UKL-platform met voorwielaandrijving staat. Ook lijkt het erop alsof de 2 Serie (G42) in het algemeen gepend is door een totaal andere designer dan de rest van de line-up. Het is weer eens wat anders dan die grote grille van de M3 en M4. Toch kon ook de G87 niet op enkel lof rekenen bij zijn onthulling. Het weet in ieder geval op de klassieke BMW-manier de lovers en haters te onderscheiden. Zo is het probleem van de M2 naar mijn mening nooit geweest dat de auto an sich lelijk is, maar hoe bijvoorbeeld de wielen in de wielkasten vallen maakt de auto wat ongemakkelijk. We hebben al gezien wat een portie tuning doet met de M2 en je kan er echt iets moois van maken.

Ook hebben we nu de tijd gehad om eraan te wennen en wellicht is het tij gekeerd. Bij sommigen zit de haat jegens de G87 vanwege zijn design nog diep. Voor die mensen is er een oplossing. Deze komt van een oude bekende.

ADRO

Dat is de Koreaanse designer die inmiddels al een tijdje in de VS woont genaamd Davis Yongwon Lee. Dat zegt je wellicht nog niet heel veel, maar hij is de baas en hoofdontwerper van ADRO Design. Die naam valt recent wel vaker. Naast simpele koolstofvezel verfraaiingen voor een ruim assortiment auto’s is ADRO ook verantwoordelijk voor een ‘redesign’ van de BMW M3 en M4 G8x. ADRO noemt het zelf een facelift. Dat wordt nu doorgevoerd naar de M2.

Lee had al eens laten doorschijnen dat hij hiermee bezig was. Als designer die bij Mercedes, Hyundai en Rivian heeft gewerkt kijkt hij natuurlijk anders naar auto’s dan de simpele leek die niet in die wereld leeft. Het resultaat is nu hier en is binnenkort te bestellen. Om het design van de voorkant te veranderen gaat het enkel om een herziene voorbumper.

Is het een verbetering? Dat moet je natuurlijk zelf bepalen. Het hoekige thema waar BMW voor koos met de M2 G87 is in ieder geval weg en de indeling van de grilles en koelgaten in de bumper heeft wat meer weg van bijvoorbeeld een BMW M8 Competition. Het voelt daarom een beetje als vragen naar de bekende weg, maar als kant-en-klaar product voor de mensen die daar op zitten te wachten best een goede oplossing.

ADRO gaat binnenkort de hele set onthullen en dan wordt duidelijk of de achterkant ook herzien wordt, want daar had Lee ook een mening over. Verder is de M2 in de foto’s van ADRO voorzien van een reeks andere upgrades om ook het probleem dat de velgen te ver naar binnen staan op te lossen. Qua stance dus sowieso een topper.

Nu de vraag die we even aan jou, de lezer, willen stellen: is de BMW M2 van ADRO ook echt een verbetering? Of was je nu dusdanig gewend aan de ‘echte’ G87 dat dit een misser van jewelste is (of vond je de G87 altijd al geweldig?) En moet Lee even een kopje koffie drinken met onze bloedeigen Machiel die ook al eens zijn plasje deed over een M2-facelift? Wij horen het graag!