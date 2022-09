Pagani C10 met V12 én handbak is bijna hier!

Geloof het of niet, maar er wordt anno 2022 nog gewoon een auto geïntroduceerd met een V12 en een handbak.

Pagani is een merk dat tot de verbeelding spreekt, maar toch hebben ze in hun hele bestaan nog maar twee modellen uitgebracht. Hun meest recente model dateert alweer uit 2011, dus het wordt langzamerhand tijd voor een nieuw model. Gelukkig laat die niet lang meer op zich wachten.

Pagani maakt via een teaservideo bekend dat de opvolger van de Huayra zeer binnenkort onthuld gaat worden. Deze luistert naar de naam C10. Er was al het een en ander bekend over deze auto, maar deze worden nu bevestigd met de teaser.

Het belangrijkste: Pagani C10 krijgt wederom een V12 van Mercedes, zoals het hoort. Pagani doet dus niet aan downsizing. Er zit trouwens wel een elektrische versie in de pijplijn, maar ze houden de V12 er nog zo lang mogelijk in. Het motto is daarbij: nu kan het nog.

De Pagani C10 wordt zelfs nog meer een old school sportauto dan de Huayra. In de teaservideo zien we namelijk een heuse handbak. Waar de Huayra alleen met gerobotiseerde handbak te krijgen was, gaat Pagani met de C10 gewoon weer terug naar ouderwets zelf schakelen.

Helaas voor Pagani was Koenigsegg hen voor met de handgeschakelde CC850. Toch zijn er zeker nog redenen om voor de Pagani te kiezen, want die krijgt (hoogstwaarschijnlijk) een échte handbak en heeft een V12 in plaats van een V8. De auto’s zijn trouwens beide al uitverkocht, dus er valt sowieso niks meer te kiezen.

In de teaservideo laat Pagani alvast de eerste details zien van het ex- en interieur. Die zien er weer prachtig uit, zoals we gewend zijn van Pagani. Nu hopen dat het totaalplaatje ook klopt. De gelekte foto die we eerder dit jaar zagen viel een klein beetje tegen, maar laten we ons oordeel nog even uitstellen.

We hoeven ons oordeel gelukkig niet lang uit te stellen, want de officiële onthulling is 12 september al. Dat is over precies een week. We zijn heel benieuwd. Dat het een unieke auto wordt is alvast een ding dat zeker is.