Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 2)

Vakantiekiekjes over de hele wereld. Je ziet deel twee van deze reeks na de klik.

Na een goed ontvangen deel 1 van jullie vakantiefoto’s is hier alweer deel twee. In dit tweede deel opnieuw een reeks foto’s van alle uithoeken op deze wereld. Van supercars tot opvallende gepimpte auto’s. Zo te zien besteden jullie je vakantie op de goede plekken! Het overzicht van dit tweede deel check je hieronder. Moet je nog op vakantie gaan, wees dan niet getreurd. Bij voldoende uploads op Autojunk met de tag ‘vakantie’ komt er ongetwijfeld een derde deel! Foto’s uploaden via Autojunk.nl kan via DEZE link. Klik op de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

BMW i8 – @deamid – Saint Tropez, Frankrijk

Op vakantie met een i8, de wegen in Zuid-Frankrijk verkennen. Dat moet een toffe bezigheid zijn.



Mercedes 190SL – @mrbean – Berner Oberland, Zwitserland

Een klassieke Benz spotten op vakantie is altijd leuk.



Ferrari 488 Pista – @tortuga – Parijs, Frankrijk

In een willekeurige parkeergarage een 488 Pista tegen het lijf lopen, top.



Chevrolet Wagon – @thomcarspotter – Biloxi (FL), Verenigde Staten

Opvallen met je station doe je zo.



Citroën HY – @flyingduckman – Parijs, Frankrijk

Het iconische busje van Citroën tijdens een tourkaravaan in de Franse hoofdstad.



Ferrari combo bij een kerk – @ferrie911 – Londen, Verenigd Koninkrijk

Een GTC 4 Lusso T en een Ferrari California op het terrein van een kerk in Londen!



Fiat Panda 4×4 – @ferrie911 – Sicilië, Italië

Gespot in zijn thuisland. Met een Panda 4×4 ben je koning, altijd, overal.



Citroën Burton (2CV6) – @matdes – Kitzbuhel, Oostenrijk

Deze unieke verschijning was ver van huis, de auto werd gepost in Tirol.



Supercar tour – @larsboy1997 – Valencia, Spanje

Deze Autoblog-lezer ging op stap met een groep supercars.



Toyota GR Supra – @tortuga – Zaventem, België

Nog voor deze Autoblog-lezer op vakantie ging, spotte hij deze Supra (en een AMG GT 63 4-Door) op het vliegveld van Zaventem.