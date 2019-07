Foto’s: dit kwamen jullie tegen op vakantie (deel 1)

Vakantiefoto's leveren altijd wel leuke plaatjes op.

De vakantietijd is gaande en vorige week vroegen we jullie Autoblog-lezers om automotive vakantiekiekjes met ons te delen. Een succesvolle oproep, want jullie gaven massaal gehoor. Waarvoor dank! Van over de hele wereld stroomden de vakantiefoto’s binnen met bijzondere, gave en bizarre auto’s. Omdat het zoveel foto’s zijn hebben we een selectie moeten maken van de voorlopige inzendingen en die kun je hieronder bekijken. Alle vakantiespots zijn via DEZE link terug te vinden. Wellicht dat er in een later stadium een nieuw deel volgt. Klik op het plaatje om eventueel meer foto’s te bekijken.

Mitsuoka Galue 3 – @alexander-kool92gmail-com – Bangkok, Thailand

Een voor ons onbekende slee in de tropische stad die Bangkok heet.



Brabus G700 – @chrisc – Genève, Zwitserland

Lekker fout toch? Uitstekende kleur ook voor deze gepimpte Mercedes G-klasse.



Lamborghini Urus – @pengwerda – Mayrhofen, Oostenrijk

In de bergen van Oostenrijk is het snel en comfortabel vertoeven met zo’n Urus.



Audi 100 combo – @timpjes – Bokonbayevo, Kirgizië

In een uitzonderlijk land een uitzonderlijke combo spotten. Het overkwam Autoblog-lezer Tim.



Mercedes 300 SL – @koentje0 – München, Duitsland

Dit model blijft voor eeuwig mooi.



Ferrari Portofino – @supercarwaar – Seoul, Zuid-Korea

In de Zuid-Koreaanse miljoenenstad reed deze witte instap-Ferrari.



Dodge Super Bee – @a3q2tfsi – Remulange, Luxemburg

Een beetje verstopt, maar wel gespot! Een fraaie klassieke musclecar



Auto Union 1000S – @mcstradale8 – Brighton, Verenigd Koninkrijk

Over klassiekers gesproken. Deze Auto Union lijkt zich in een prachtige staat te begeven.



Lamborghini en Ferrari combo – @nico111 – Tokio, Japan

In de luxe wijk Ginza in Tokio is het doorgaans goed spotten. Autoblog-lezer Nico stuitte op deze gave combo.



Mercedes taxi – @eklasse – Marokko

Een oude Benz is niet stuk te kregen. Deze taxi is nog in Marokko in gebruik.



Airstream camper – @matter – Canada

Huis? Wie heeft er nog een huis nodig als je DIT hebt!



Mercedes spyshot – @grachtengordel – Frankrijk

Ook in de vakantietijd testen autofabrikanten door, getuige deze spot.



Topicfoto: ene @wouter op de glamping in Italië via Instagram