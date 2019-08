Dit is de Tesla Model 3 volgens Novitec

Drie keer is scheepsrecht, aldus Novitec.

Na de Tesla Model X en de Model S is het nu de beurt aan de Model 3. Novitec heeft de Amerikaanse elektrische sedan optisch aangepakt en een nieuw setje 21-inch Vossen gemonteerd. Daarnaast is het ook het interieur vernieuwd.

Geen stoeprandjes raken of te hard over drempels rijden, want de extra randjes aan de bumpers zijn van carbon. Geen plastic spul, maar echt koolstofvezel. Novitec levert de tuning in naakt carbon. Tegen bijbetaling kunnenJ de onderdelen ook in een kleur worden gespoten. De lichtmetalen velgen van Vossen zijn naar eigen zeggen geïnspireerd op een molen. Hoe Nederlands wil je het hebben! Het gaat hier overigens om de ‘NOVITEC NV2’ wielen. De elektrische sedan is tevens 30 mm verlaagd. Volgens de tuner heeft de verlaging nog nut ook, de auto zou het verbruik op lange afstanden met zeven procent verminderen.

Mocht het standaard interieur van een Tesla je niet aanstaan, dan heeft Novitec de oplossing. De tuner voorziet het interieur van lederen en alcantara materialen. Op verzoek is elke kleur mogelijk. Dus jij wilt roze stoelen? Geen probleem. Al met al maakt deze tuning de Model 3 een stuk minder saai. Want saaie exemplaren van de Tesla Model 3 hebben we al genoeg in Nederland.