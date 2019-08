‘Opvolger Lamborghini Aventador loopt vertraging op’

Hoelang gaat het nog duren?

De Lamborghini Aventador is inmiddels een dinosaurus in het actuele gamma van de Italiaanse autofabrikant. De supercar met atmosferische V12 kwam in 2011 op de markt. In 2016 werd de ‘Aventador S‘ geïntroduceerd. Lamborghini’s omschrijving van een facelift van de Aventador. We zijn inmiddels drie jaar verder en na de SVJ kijkt men vooruit. Wat gaat er nu nog komen?

Voorlopig nog niks, althans dat stelt Automobile Magazine. Volgens de bron zou Lamborghini in eerste instantie in 2020 de opvolger van de Aventador presenteren. Dat streven gaan ze niet halen. Een nieuwe productstrategie van de Volkswagen Groep zou roet in het eten hebben gegooid. In eerste instantie werd de lancering vertraagd naar 2021, toen 2022 en nu blijkbaar 2023 of zelfs 2024.

De reden zou zijn dat Audi, de eigenaar van Lamborghini, geen (financiële) zin zou hebben om een EU7 hybride V12 te ontwikkelen. In plaats daarvan zou er een hybride V8 naar de opvolger van de Aventador komen. Het zou het topmodel een stuk minder speciaal maken, want die hybride achtcilinder komt natuurlijk uit de rekken van de Volkswagen Groep.

Mochten de geruchten kloppen dan komt de vraag naar boven wat Lamborghini de komende jaren met de Aventador gaat doen. De wijziging van 2016 is immers ook niet voldoende om de supercar vers te houden tot 2024. Maserati GT-achtige praktijken bij Lambo? De tijd zal het leren.