Volvo’s luxemerk komt naar Nederland toe

Dat gaat Zeekr gebeuren. Volvo’s luxemerk komt ook meteen met een hele dikke sedan.

Goed nieuws voor de mensen die behoefte hebben aan nieuwe automerken. Er komen er een heleboel aan! Denk aan Xpeng, Hongqi en Nio, onder anderen. Daar komt nog een model bij: Zeekr!

Nu was het al een publiek geheim dat Zeekr naar Europa en naar Nederland komt komt, maar nu is het officieel, aldus Autocar. Zeekr behoort tot de Geely Group waartoe Geely, Lynk & Co, Polestar, Lotus, Volvo en Proton ook toe behoren. Mede daarom noemen we het gekscherend Volvo’s luxemerk, alhoewel dat op zichzelf al een luxemerk is natuurlijk.

Europa

Zeekr komt al heel erg snel naar Europa toe. Aan het einde van dit jaar kunnen we het Chinese luxemerk hier ook uitproberen. Daar blijft het niet bij, want in 2024 zijn de Verenigde Staten aan de beurt. Ze pakken lekker door, daar. De prognose is om n 206 maar liefst 650.000 auto’s te bouwen. Dat is een enorme groei. Vorig jaar verkocht het merk 71.941 auto’s bij Volvo’s luxemerk.

Op dit moment heeft Zeekr twee modellen. De eerste is de 001, een Shooting Brake-achtige. De tweede Zeekr is de onlangs gelanceerde 009, een grote – en hele toffe MPV. Als derde model is er de Zeekr X, die collega @michaelras van de week aan jullie kon voorslaan. Daar komt dus en vierde auto bij, die nog CS1E heet.

Eigenlijk niet Volvo’s luxemerk

Die auto gaat het rechtstreeks opnemen met de Tesla Model 3. Dit model, plus de 001 en 009 lijken de meest voorname gegadigden te zijn om naar Europa te komen.

Mocht je vinden dat een Zeekr erg veel lijkt op een Lynk & Co, dan is dat niet zo gek. De 001 Shooting Brake was ooit bedoeld als Lynk & Co. Men vond bij moederbedrijf Geely de auto echter dermate premium dat ze er een compleet merk van hebben gemaakt. het is dus eigenlijk niet Volvo’s luxemerk, maar dat van Lynk & Co.

Meer lezen? Dit zijn de zwaarste auto’s van Nederland!