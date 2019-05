Deze 12 hatchbacks hebben de grootste kofferbak in NL

Je weet maar nooit wanneer de liters van pas komen.

Op dit moment zitten we op een punt waar we enkele nieuwe carrosserievarianten mogen verwelkomen en langzaam maar zeker afscheid nemen van sommige modeltypes. Denk bijvoorbeeld aan de driedeurs hatchback die met uitsterven bedreigd wordt en elke willekeurige crossover die daarvoor in de plaats komt.

Vroeger had je ook bij de wat grotere auto’s voldoende keuze uit diverse koetswerkvarianten, zoals bijvoorbeeld een vierdeurs sedan en een praktische vijfdeurs stationwagon. Tegenwoordig zie je zulke types een stuk minder, maar ze zijn er wel degelijk. Soms overgoten met een premium-sport-saus onder de noemer ‘vierdeurs coupé’. Vandaag bekijken we de 12 hatcbacks c.q. liftbacks met de grootste bagageruimte.

480 liter: BMW 4 Serie Gran Coupe (F36)

Nog niet zo lang geleden namen we terecht afscheid van de BMW 3 Serie GT. De ietwat opgehoogde comfort-wagon van BMW past in het rijtje van de Fiat Croma en Renault Vel Satis. De mensen die er eentje hadden, waren er lyrisch over. De andere 95% kwam erachter dat er een sportiever én praktischer alternatief is op de BMW 3 Serie Sedan, de 4 Serie Gran Coupe. Zowel de ijdeltuit, zelfbenoemde sportieve bestuurder alsmede de praktisch ingestelde huisvader kwam met deze auto aan zijn trekken, dankzij de bagageruimte van 480 liter.

480 liter: Audi A5 Sportback (B9)

De 4 Serie Gran Coupé was natuurlijk een rechtstreekse aanval op de Audi A5 Sportback. In technisch opzicht is het gewoon een Audi A4 Liftback. Maar de uitwerking is zoveel meer dan dat. Je hebt de fraaiere looks van de A4 met 80% van het praktisch gemak van een Audi A4 Avant. Prima compromis. Die 480 liter geldt voor zowel de A5 Sportback met voorwielaandrijving als met quattro, maar niet voor de RS5 Sportback, die heeft 15 liter minder te bieden.

487 liter: Peugeot 508

Qua concept past de Peugeot 508 natuurlijk keurig in het rijtje met de twee bovenstaande auto’s. Het is een bewuste keuze geweest van Peugeot. De sedan-variant wordt telkens minder populair. Zo’n hatchback is net even wat vlotter. Qua bagageruimte ben je in elk geval beter af in de Peugeot dan in de Audi of BMW. Qua aanschafprijs en value for money ook trouwens.

490 liter: Opel Insignia Grand Sport (B)

Vroeger hadden veel merken drie carrosserievarianten in de aanbieding in het D-Segment: sedan, stationwagon en hatchback. Dit was ook nog bij de Opel Vectra en diens opvolger, de Insignia, het geval. Bij de huidige generatie is de sedan komen te vervallen, wel is er nog een zogenaamde ‘Sports Tourer‘. De Insignia heeft de ‘Grand Sport‘-naam toegewezen gekregen om aan te tonen dat het echt wel iets bijzonders is. Opvallend: de meest directe concurrent is de bovenstaande Peugeot 508, terwijl die merken sindskort tot hetzelfde concern behoorden.

495 liter: Porsche Panamera (971)

Technisch gezien is ook de Porsche Panamera een hatchback. Ja, de auto opereert in een segment met coupé’s en sedans, het is toch echt een hatchback. Ten opzichte van zijn voorganger is de huidige Panamera (de 971) een stuk fraaier dan zijn voorganger (de 970). Je zou denken dat dat ten koste is gegaan van de bagageruimte, maar niets is minder waar. Ten opzichte van de oude Panamera heeft de nieuwe namelijk 50 liter méér te bieden.

502 liter: Toyota Prius

Dat een milieuvriendelijke auto ook nog eens heel erg praktisch kan zijn, bewijst de Prius. Het is natuurlijk niet salonfähig om een auto met deze looks en intenties te prijzen, maar het is stiekem best een gaaf ding: de lijnvoering is hoe dan ook erg origineel. En als het gaat om verfijnde (en betrouwbare!) hybride aandrijflijnen staat deze auto eenzaam bovenaan. Qua bagageruimte doet ‘ie het overigens ook niet verkeerd.

535 liter: Audi A7 Sportback (C8)

We zijn nu aanbeland bij de grotere jongens, zoals de Audi A7 Sportback. Waarom Audi de A7 een ‘Sportback’ noemt is niet direct duidelijk. Ja, het is een vijfdeurs en die noemen ze in Ingolstadt Sportback, maar het is niet zo dat er een andere variant bestaat. Zo is er geen A7 Coupé of Cabriolet, bijvoorbeeld. Het maakt overigens niet uit welke A7 je hebt. Zowel deze generatie als de vorige A7 heeft 535 liter tot zijn beschikking. Dankzij die enorme achterklep kom je er ook nog eens gemakkelijk bij.

550 liter: Ford Mondeo Hatchback

Jazeker, de Ford Mondeo is er als ook als vijfdeurs. Standaard heb je een sedan en de stationwagon is verreweg het meest populair. Als je goed door de configurator spit, blijkt dat Ford stiekem nog een vijfdeurs aanbiedt. Wel krijg je dan alleen “keuze” uit de Titanium, voor een luxe vijfdeurs Vignale kun je bij Ford niet terecht. Maakt verder niet uit, want ruimte is pure luxe en met 550 liter heb je een prima bagageruimte.

563 liter: Volkswagen Arteon

Je kunt een nieuwe Audi A5 Sportback kopen, maar wellicht is het verstandiger om eens te kijken naar een Arteon. Ondanks dat het ongeveer even grote ‘vierdeurs coupé’s’ zijn, is de basis anders. De Audi A5 staat op het MLB-platform en heeft de motor in de lengte vóór de vooras hangen, terwijl de Arteon op het MQB-platform staat en de motor overdwars tussen de voorwielen heeft. Mede dankzij die architectuur van het platform én de iets dikkere kont, heeft de Volkswagen Arteon meer 83 liter méér in de aanbieding dan zijn concerngenoot. Daarbij maakt het niet uit of je gaat voor de versie met voorwielaandrijving of de ‘4Motion’.

590 liter: Skoda Octavia (5E)

Met de Audi A7 en Volkswagen Arteon heeft de Volkswagen Groep diverse ruime aanbiedingen als je een liftback wenst. Echter, ze zijn vrij prijzig. Daarbij kan het ruimer voor minder geld, zo bewijst Skoda. Dit is de een van de redenen waarom de Octavia zo’n enorm succes heeft kunnen worden. De auto wordt gepositioneerd als een C-segment auto en qua gewicht en aanschafprijs klopt dat ook. Echter, het ruimte aanbod is enorm: 590 liter is bijzonder veel, helemaal voor zo’n betaalbare auto. Vandaar dat je ze ook overal ziet rijden.

610 liter: BMW 6 Serie GT (G32)

De BMW 6 Serie GT is natuurlijk meer of minder de opvolger van de 5 Serie GT. Wederom een beetje een vreemde eend in de bijt, maar dankzij het enorme ruimteaanbod is de keuze voor een 6 Serie GT wat makkelijker te billijken dan een 3 Serie GT. De 6 Serie GT is namelijk bijzonder ruim en ook de kofferbak stelt niet teleur. Deze is namelijk 610 liter groot. In de juiste kleurstelling en met het ontwijken van een M Sport-pakket kun je er zelfs best een fraaie auto van maken.

625 liter: Skoda Superb

De Skoda Superb doet eigenlijk hetzelfde in het D-segment wat de Octavia in het C-segment doet. Het is verreweg de ruimste auto in zijn klasse, zonder dat het een enorm dure of zware auto is. Ondanks zijn sedan-looks (feit: de eerste Superb was een sedan), gaat de vijfde deur daadwerkelijk open. Met 625 liter is deze bizar groot. Geen wonder dat je zoveel Superbs als taxi ziet rijden.

BONUS ! 895 liter: Tesla Model S

Je zou denken dat de Skoda de winnaar is, maar uiteraard spelen we vals! De Tesla Model S is immers gewoon een hatchbak. Het vals spelen zit ‘m in de 895 liters. De Tesla Model S is geheel elektrisch en dat brengt op dit gebied wat voordelen met zich mee. Zo zit niet de gehele voorkant van de auto vol met ‘motor’. De accu’s en elektromotoren zijn zo laag mogelijk gepositioneerd. Dit heeft een laag zwaartepunt als resultaat, maar ook tegelijkertijd zorgt het ook voor een zee aan extra ruimte: de zogenaamde front trunk ofwel de ‘Frunk’. Tellen we deze bonus niet mee, dan wint de Tesla overigens alsnog glansrijk; de bagageruimte achter is op zich al goed voor 745 liter. Zodoende prijkt hij eenvoudig bovenaan deze lijst. Proost!

Frunk:

