Foutieve navigatie stuurt roadtrippers bevroren meer in

Het kompas van de Jeep moet ietwat worden bijgesteld.

Wanneer je je dierbare auto met pijn in je hart uitleent aan een stel vrienden, mag je hopen dat ze er zuinig mee doen. Als in, ze brengen hem heel terug, stofzuigen de boel (hopelijk) nog even en laten hem weer achter met een volle tank. In het geval van Tara Guertin’s Jeep bleek niets van dit alles te zijn gebeurd. Integendeel, haar vrienden probeerden hem te gebruiken als onderzeeër.

Okay, okay, dit alles gebeurde natuurlijk niet opzettelijk. De drie vrienden waaraan ze haar auto had uitgeleend waren bezig met een roadtrip en reden in de buurt van het Amerikaanse Burlington, toen ze plots begroet werden door een bevroren meer. Nu is dit op zich geen probleem, maar in dit geval zit het allemaal net even anders. De vrienden maakten namelijk gebruik van de gemeenschappelijke navigatie app Waze, die constant feedback van en naar gebruikers stuurt.

Op de plaats waar de vrienden het ijsmeer betraden, had volgens Waze een aanlegplaats voor boten moeten zijn. Omdat het op dat moment donker en mistig was, konden de vrienden slecht zien of dit ook daadwerkelijk geval was. Om dan doodleuk door te rijden is natuurlijk niet de slimste keuze, maar dat is makkelijk praten in retrospect.

Niet lang nadat ze op het bevroren meer terecht kwamen, zakten ze door het ijs. De drie konden gelukkig tijdig ontsnappen, maar de auto ging verloren. Omdat dergelijke verhalen gemakkelijk verzonnen kunnen worden, voerde de eigenaresse dezelfde route in om uit te vinden of ze niet bedrogen werd door haar eigen vrienden. Hierop ondervond ze dat de app haar wel degelijk eenzelfde richting op wilde sturen.

Genoeg reden voor Tara om even aan te kloppen bij Waze, om een verklaring te zoeken voor dit opmerkelijke voorval. In een reactie op het verhaal heeft Julie Mossler, woordvoerder voor Google, laten weten niet te kunnen begrijpen hoe het heeft kunnen gebeuren.

“It’s impossible to comment here without seeing the user’s driving file and we haven’t received permission to do so- generally speaking, Waze maps are updated with millions of edits to adapt to real time road conditions daily, often making them the most accurate available”

Mossler voegt hieraan toe dat gebruikers hun ogen ten alle tijden op de weg moeten houden om dergelijke incidenten te voorkomen. Dat gezegd hebbende is het voor Waze hoe dan ook noodzakelijk om hun routes op orde te hebben.

De auto is deze week, na tien dagen in het meer te hebben gelegen, uit het water getrokken. (USA Today)

