Opgepast, 30+ nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen

De aanval is geopend.

Het is straks nog beter opletten als we de grens passeren. In Vlaanderen gaat de overheid 37 nieuwe trajectcontroles installeren. Slechts drie van deze nieuwe trajectcontroles komen naar snelwegen. De overige 34 installaties vinden plaats op provinciale wegen, aldus Nieuwsblad vandaag.

In totaal beschikt Vlaanderen straks over 68 trajectcontroles. Het gedeelte van België heeft nu 31 trajectcontroles, waarvan 27 controles op binnenwegen zijn geïnstalleerd. Er is dus sprake van een verdubbeling. In diverse gevallen gaat het niet om compleet nieuwe trajecten. Zo worden oude flitspalen omgebouwd tot een digitale kast, die de snelheid over een langer traject kan meten. In de omgeving van Antwerpen worden 14 nieuwe trajectcontroles geplaatst. Het is de bedoeling dat Vlaanderen tegen 2020 meer dan 300 trajectcontroles in gebruik heeft.

Laten we hopen dat ze daar in Den Haag geen warme gevoelens van dit bericht krijgen, want ook bij ons nemen de trajectcontroles toe. Zelfs N-wegen moeten eraan geloven. De 37 nieuwe trajectcontroles in Vlaanderen moeten nog voor de zomer operationeel zijn.

Mr 007 via @habing op Autojunk