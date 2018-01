Koop de BMW i8 van Wayne Rooney

Wie wil?

Feit: voetballers en dikke bolides gaan hand in hand. Met name de grote SUV’s gaan als warme broodjes over de toonbank. De voetballers die ├ęcht gruwelijk veel geld verdienen, hebben door hun verbluffende vaardigheden echter de mogelijkheid om zichzelf zowel op als naast het veld goed zichtbaar te maken.

Jaren geleden stelden we al eens een lijstje op waarin de meest exotische auto’s te vinden waren. Van Porsches 918 tot de Mercedes SLR McLaren, je kunt het zo gek niet bedenken of ze rijden er wel in. In diezelfde lijst kwam ook Wayne Rooney aan bod. De Brit had destijds een wagenpark waar je u tegen zei, maar die begint nu langzaamaan te krimpen.

De reden? Wayne vond het laatst een puik plan om met behoorlijk wat glazen Guinness in zijn maag achter het stuur te kruipen. De sterke arm der wet was het hier echter niet mee eens en hield hem aan, waarna uit een blaastest bleek dat hij meer dan driemaal de toegestane limiet had overschreden. Hierop krijg hij vrijwel direct een rijverbod van twee jaar voor zijn kiezen.

In andere woorden: die grote schare auto’s in zijn garage kan hij mooi even vergeten. Rooney’s eerste slachtoffer is meteen ook de meest milieuvriendelijke. Zijn BMW i8, waar hij een kleine 13.000 km mee heeft gereden, staat inmiddels te koop bij een lokale BMW dealer in Blackpool voor 64.995 pond, ongeveer 75.000 euro. Gezien zijn tellerstand is dat absoluut niet veel, maar een vlugge check op het Britse Auto Trader onthult dat dit een ‘normaal’ bedrag is.

Voor wie de cijfers niet meer uit zijn hoofd doen we bij deze een vlugge recap van de belangrijkste specificaties. De 1,5-liter driecilinder is goed voor 231 pk en 320 Nm koppel. Samen met de elektromotor, die op zijn beurt 131 pk en 250 Nm aan koppel produceert, beschikt de i8 in totaal over 362 pk en 570 nm aan koppel. De auto rijdt in 4,4 seconden naar de 100 km/u en heeft een top van 250 km/u.

De advertentie is inmiddels niet meer te vinden, dus het lijkt erop dat de auto alweer een ander baasje heeft gevonden.