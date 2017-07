FP2 Hongarije: Ricciardo snel, Verstappen iets minder snel

Daniel Ricciardo zette in FP1 zijn RB13 op P1. Kon de rest zijn positie bedrijgen in FP2?

In de eerste sessie pakte Ricciardo de eerste plaats en knalde Antonio Giovinazzi weer eens de baan af. Max Verstappen deed het voor zijn doen rustig aan en was wat langzamer dan zijn teamgenoot. Meestal zien we dat andersom in de eerste sessies. Wellicht gaat Max dit weekend voor de langzame opbouw?

In het begin van de sessie gaan de vier auto’s van de twee Italiaanse teams direct de baan op. Vettel heeft in de pits een klein momentje met Esteban Ocon maar door goede skills in de kleine ruimte loopt het allemaal goed af. Grosjean heeft weer eens ruzie met zijn auto en rapporteert een ‘berg van onderstuur’ aan zijn team. Teamgenoot Magnussen heeft het echter nog slechter: zijn auto is nog niet af na de crash in de ochtend. Jolyon Palmer’s Renault is wel weer gemaakt nadat de tegenvallende Brit zijn neus schende in de ochtendsessie. Helaas voor Jolyon zou het niet zijn enige schade van de dag blijken te zijn…

Raikkonen valt stil met zijn Ferrari en meldt zijn team dat hij geen power meer heeft. Het team geeft de veteraan het advies dat je ook aan je ouders geeft als ze je opbellen vanwege een probleem met de computer. Even afzetten en dan weer aanzetten graag, Kimi. Het geijkte trucje doet wonderen, want even later rolt de Fin de pits binnen.

Grosjean blijkt niet de enige te zijn die worstelt om zijn auto in het rechte spoor te houden. Ook Massa laat zijn team weten dat zijn Williams erg lastig te besturen is. Hij zet zijn woorden kracht bij met een spinnetje. Dat het echter ook wat heftiger kan bewijst Pascal Wehrlein. De Duitser verliest zijn Sauber en crasht hard de boarding in. Het zorgt voor de tweede rode vlag van de dag.

Maar het is nog niet de laatste rode vlag! Nadat de sessie weer gestart wordt besluit Jolyon Palmer de actie van Wehrlein nog eens dunnetje over te doen. Ook hij verliest de auto en sloopt de baanafzetting. Het team vraagt Jolyon op de radio of de auto ok√© is, waarop Jolyon antwoordt ‘No.’.

Als de baan weer vrijgegeven wordt staan er nog 12 minuten op de klok, maar erg spannende dingen gebeuren er niet meer. Kevin Magnussen kan een persoonlijk succesje vieren doordat hij in de luttele ronden die hij nog kan rijden aan het eind van de sessie sneller is dan teamgenoot Grosjean. De Deen doet dat echter wel met de supersoft terwijl Grosjean zijn snelste tijd op de softs neerzet. Met de plaatsen 17 en 18 heeft Haas als team hoe dan ook niks te vieren.

Ricciardo prolongeert zijn eerste plaats uit de eerste sessie, voor voormalig teamgenoot Vettel, Bottas, Raikkonen, Hamilton en Verstappen. Onze landgenoot moet nog even de data bekijken van Daniel, want hij geeft een halve seconde toe op de Ozzie. Interessant om op te merken is dat Hamilton zijn snelste tijd heeft gezet op de softe compound. Dat hij hiermee slechts drie tienden toegeeft op snelste man Danny-Ric voorspelt niet veel goeds voor de concurrenten van de drievoudig kampioen.



De volledige uitslag:

1. Daniel Ricciardo (supersoft)

2. Sebastian Vettel (supersoft)

3. Valtteri Bottas (supersoft)

4. Kimi Raikkonen (supersoft)

5. Lewis Hamilton (soft)

6. Max Verstappen (supersoft)

7. Nico Hulkenberg (supersoft)

8. Fernando Alonso (supersoft)

9. Carlos Sainz (supersoft)

10. Stoffel Vandoorne (supersoft)

11. Esteban Ocon (supersoft)

12. Sergio Perez (supersoft)

13. Daniil Kvyat (supersoft)

14. Lance Stroll (supersoft)

15. Felipe Massa (soft)

16. Jolyon Palmer (supersoft)

17. Kevin Magnussen (supersoft)

18. Romain Grosjean (soft)

19. Marcus Ericsson (supersoft)

20. Pascal Wehrlein (supersoft)